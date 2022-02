Activista Barrero llega a Madrid tras denunciar presiones para salir de Cuba

Madrid, 4 feb (EFE).- La activista cubana Carolina Barrero llegó este viernes a Madrid procedente de La Habana después de que la Seguridad del Estado la presionase para abandonar el país, informaron a Efe fuentes cercanas. La historiadora del arte y promotora cultural explicó en Facebook que salió de Cuba de forma temporal y para evitar males mayores a otros activistas y a las madres que están protestando por sus hijos detenidos a raíz de las protestas antigubernamentales del 11 de julio. "He salido hoy con la certeza de que volveré. La imposibilidad de regresar a Cuba no puede ser ya jamás una opción, ni de la realidad ni del pensamiento", escribió la joven. Según su testimonio, agentes de la seguridad del Estado la amenazaron tras detenerla a principios de esta semana por protestar frente a un tribunal donde se juzgaba a manifestantes del 11 de julio, entre ellos menores de edad. "El lunes 31 de enero, luego de las violentas detenciones frente al Tribunal de 10 de Octubre, donde ocurrían los juicios de los manifestantes de Toyo, la seguridad del Estado me dio 48 horas para salir", indicó. Agregó que le dijeron que se instruirían casos por presuntos delitos de desórdenes públicos a las personas que fueron detenidas junto a ella, activistas y madres de presos. Un proceso más para las personas que ya contaban con antecedentes, explicó Barrero, sería "el fin". "Con una petición fiscal de cinco años y a la espera de juicio por su participación en las protestas del 11 de julio, (la activista) Daniela Rojo iría a la prisión del Guatao, de la que difícilmente saldría hasta después de cumplir condena. Esta vez supe que lo harían", escribió. Barrero señaló asimismo que los agentes de la Seguridad del Estado vincularon su salida del país con una posible aceptación por parte de las autoridades cubanas de la solicitud de una "salida humanitaria" de la isla para el disidente Maykel Castillo. En prisión desde el pasado julio, este rapero conocido como "el osorbo", cointérprete del videoclip viral Patria y Vida, se encuentra actualmente en huelga de hambre desde hace dos semanas y sus familiares y amigos están preocupados por su estado de salud. EFE int/psh