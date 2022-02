Acciones de tecnología avanzan gracias a Amazon; bonos a la baja

(Bloomberg) -- Los bonos del Tesoro cayeron después de que un sólido informe de empleos en Estados Unidos aumentara las apuestas por una política monetaria más estricta, mientras que las acciones de EE.UU. subían gracias a la tendencia alcista de los resultados de Amazon.com Inc.

Estos son algunos de los principales movimientos en los mercados:

Acciones

El S&P 500 subió 0,5 % a las 4 p.m., hora Nueva York

El Nasdaq 100 subió 1,3%

El Dow Jones Industrial Average registró poca variación

El índice MSCI World subió 0,4%

Divisas

El índice índice Bloomberg Dollar Spot subió 0,2%

El euro subió 0,1% a US$1,1454

La libra esterlina cayó 0,5% a US$1,3530

El yen japonés cayó 0,2% a 115,20 por dólar

Bonos

El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años avanzó nueve puntos básicos al 1,92%

El rendimiento de los bonos a 10 años de Alemania avanzó seis puntos básicos al 0,21%

El rendimiento de los bonos británicos a 10 años avanzó cuatro puntos básicos al 1,41%

Materias primas

El crudo West Texas Intermediate subió 2,2% a US$92,23 el barril

Los futuros del oro subieron 0,2% a US$1.808,30 la onza

