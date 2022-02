62-72. El Baskonia paga caros sus errores ante el Olympiacos

Vitoria (España), 4 feb (EFE).- El Bitci Baskonia pagó caros sus errores este viernes en un duelo parejo ante el Olympiacos que ganó por 62-72 el equipo griego, más acertado en la recta final y con las ideas más claras. El conjunto vitoriano volvió a tropezar con pérdidas clave en minutos importantes y excesivos fallos en el lanzamiento exterior a pesar de jugar buen baloncesto en fases puntuales del partido. Los cuatro triples sin fallo de Kostas Papanikolau pesaron mucho en la defensa de los locales, que lograron sostener y plantar cara a los de El Pireo, que se apoyaron en su juego coral para llevarse el encuentro y romper una racha de cuatro derrotas consecutivas. Seis jugadores superaron la decena de créditos de valoración, pero la anotación de Sasha Vezenkov y el ritmo de Thomas Walkup marcaron diferencias. Los azulgranas no encontraron el ritmo y solo se encontraron a gusto en ataque con Alec Peters en pista y algunos chispazos de Rokas Giedraitis, máximos anotadores del Baskonia con 18 y 12 puntos, respectivamente. El Olympiacos marcó diferencias desde los primeros instantes con un 5-16, desde la defensa y el nivel físico que impuso en la zona. La defensa del conjunto griego puso en muchos problemas al Baskonia, que sudó cada punto y sufría para hacer circular el balón. Steven Enoch fue superado en ambos aros por Moustapha Fall, aunque fue el que más lo intentó por parte de los locales, a los que les faltó ponerse al ritmo de su rival. Pero dos triples de Alec Peters y Arturs Kurucs arreglaron el mal arranque de los jugadores del equipo vitoriano, que se acercaron hasta el 13-18 tras los primeros diez minutos. Arturs Kurucs y Lamar Peters aportaron la electricidad que le faltaba al equipo, que fue ganando terreno en lo que a nivel de energía se refiere. Tyler Dorsey oxigenó el ataque del conjunto heleno con los dos únicos puntos de los de El Pireo en siete minutos, un momento que aprovechó el Baskonia para voltear el marcador, 21-20 (min.15). Georgios Bartzokas apostó por subir centímetros en la pista con tres hombres altos, pero no tuvo el efecto esperado para el Olympiacos. Los errores fueron constantes en los dos equipos. Ninguno conseguía mantener un ritmo anotador y eso se vio reflejado al descanso con un 29-32 para los visitantes, tras tres malas decisiones consecutivas de Wade Baldwin, que no acertó en sus acciones individuales. El inicio de la segunda mitad volvió a ser favorable para el Olympiacos, que castigó los errores de los baskonistas. El acierto marcó los primeros minutos del tercer asalto, en el que el juego interior heleno marcó diferencias, mientras que los azulgranas no afinaban su punto de mira. A los locales les tocó remar de nuevo y lo hicieron, pero dos triples de Kostas Papanikolau marcaron distancias en un partido de baja anotación que entró en el último cuarto con un 44-50 a favor de los visitantes. Daba la sensación de que el equipo que encadenara varias acciones consecutivas se iba a llevar el triunfo. Lo hizo el Baskonia con tres triples consecutivos para arrancar el último asalto y varias acciones defensivas positivas que le situaron por delante tras un parcial de 9-0, 53-50. Entre Sasha Vezenkov y Thomas Walkup se encargaron de enfriar el calor de un Buesa Arena volcado con un equipo que se levantó varias veces durante el duelo, víctima de sus errores. Un triple de Alec Peters devolvió la igualada a tres minutos del final, pero de nuevo la reacción del Olympiacos y las pérdidas de balón de los locales en momentos clave terminaron por desequilibrar la balanza a favor del conjunto griego, que no falló en la recta final para llevarse el choque por 62-72. - Ficha técnica: 62 - Baskonia (13+16+15+18): Granger (5), Baldwin (5), Giedraitis (12), Fontecchio (4) y Enoch (9) -cinco inicial-, La mar Peters (-), Raieste (2), Costello (4), Alec Peters (18) y Kurucs (3). 72 - Olympiacos (18+14+18+22): Walkup (12), Dorsey (17), Papanikolau (12), Vezenkov (15) y Fall (6) -cinco inicial-, Sloukas (8), Martin (-), Printezis (-), Jean-Charles (-) y Mckissic (2). Árbitros: Robert Lottermoser (Alemania), Matej Boltauzer (Eslovenia), Michele Rossi (Italia). Sin eliminados. Incidencias: partido correspondiente a la vigésima quinta jornada de la Euroliga disputado en el Fernando Buesa Arena de Vitoria ante 6.773 espectadores. EFE 1011598 jd/ism (foto)