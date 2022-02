2-3. Victoria deportiva de Rusia ante Ucrania

(Actualiza el segundo párrafo con que los jugadores de ambos equipos no se saludaron sobre la pista al final del encuentro) Redacción deportes, 4 feb (EFE).- A más de dos mil kilómetros de la frontera ucraniana, donde se agolpan las tropas rusas y el temor a una invasión, donde el conflicto entre las dos naciones y el enfrentamiento bélico en la región del Donbas son el día a día desde 2014, en Amsterdam, en el deporte, en la Eurocopa 2022, no hubo espacio para la política ni para las connotaciones bélicas ni para nada más que fútbol sala; un duelo deportivo que no fue más allá en ese sentido de cualquier otro partido y que ganó por 2-3 Rusia, rumbo a la final ante España o Portugal. Ya lo habían anunciado los protagonistas, ya lo habían advertido los directivos de las federaciones, ya había insistido en ello la UEFA: era fútbol sala. Nada más. Lo fue. Al final esquivaron saludarse los jugadores de ambos equipos, dentro del contexto actual entre ambos países. Pero, antes, ni siquiera la emoción final, la igualdad sobre la pista, la incertidumbre del marcador, alteró la deportividad -siempre dentro de la competitividad y la tensión de cualquier encuentro de fútbol sala- en la que se movió el encuentro, cerrado con un penalti parado por Putilov a Shoturna que habría sido el 3-3, pero que no lo fue. Toda una semifinal del torneo continental, la primera para Ucrania desde 2005, en 17 años; otra más para Rusia, favorita, que rebuscará el próximo domingo un título que no conquista desde 1999, cuando lo alcanzó por primera y única vez. No fue nada brillante el partido de Rusia, pero sí práctico y efectivo para vencer, además con un gol, el 1-3, que aparecerá en todos los resúmenes: el gol de chilena de Niyazov, tan estético como resolutivo. Cierto que en su triunfo, que siempre transitó por los términos deportivos más absolutos (más allá de algún mínimo y esporádico pique individual sin más relevancia, sin más duración que unos segundos, propio de la competición y de estas alturas del torneo, hubiera sido quien hubiera sido el rival de cada uno), influyeron de forma determinante todos los errores que cometió Ucrania, desde los dos primeros tantos en contra hasta el penalti fallado en los instantes finales. Una carambola abrió el marcador para Rusia, que mandó en el electrónico desde entonces hasta el final. Tan solo había transcurrido un minuto y 16 segundos cuando un tiro de Sokolov que no iba a ningún lado más que a las manos del portero ucraniano Tsypun rebotó primero en su compañero Paulinho y después tocó en el defensor Shoturna para elevarse lo suficiente y superar al guardameta, ya lanzado para atrapar el balón (0-1). El 0-2, en el minuto 14, fue aún más fallo de Ucrania. Desde el minuto 10 apostó su ofensiva sobre el juego de cinco. No le fue bien al principio, cuando la tardanza en la sustitución del futbolista por el portero sugirió al guardameta Putilov la oportunidad de lanzar un larguísimo saque con la mano al otro área para el cabezazo de Afanasyev. No fue gol a la primera, contra el larguero, sino a la siguiente, en la volea con la conectó el rechace ante un cancerbero aún desubicado. Después sí sacó algo de rédito Ucrania a ese tipo de ataque de cinco. Le sirvió para sostenerse en el partido hasta el final, primero con el 1-2 de Siryi antes del intermedio, con un zurdazo potente y cruzado de media distancia, y después con el 2-3 de Abakshyn, tras un pase de Shoturna, a cinco minutos del final. Entre medias, el golazo de Niyazov había sido el tercer tanto de Rusia, que luego recurrió a la resistencia defensiva, tan sufrida como describió el penalti definitivo que repelió su portero Putilov a Shoturna a 1:12 del final. Rusia está en la final. - Ficha técnica: 2 - Ucrania: Tsypun, Cherniavskyi, Korsun, Shoturma, Zvarych -cinco inicial-; Radevych, Lebid, Siryi, Abakshyn, Razuvanov, Zhurba, Fareniuk y Pediash. 3 - Rusia: Putilov, Abramov, Sokolov, Paulinho, Nando -cinco inicial-; Niyazov, Chishkala Davydov, Afanasyev, Abramovich y Milovanov. Goles: 0-1, m. 2: Paulinho. 0-2, m. 14: Afanasyev. 1-2, m. 15: Siryi. 1-3, m. 30: Niyazov. 2-3, m. 35: Abakshyn. Árbitros: Nicola Manzione (Italia) y Cédric Pelissier (Francia). Amonestaron a los ucranianos Siryi (m. 10) y Abakshyn (m. 22) y al ruso Afanasiev (m. 38). Incidencias: partido correspondiente a la semifinal de la Eurocopa 2022 en Países Bajos, disputado en el Ziggo Dome de Amsterdam ante 1.250 espectadores. EFE id/ism