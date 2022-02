Victoria o KO

Getafe (Madrid)/Valencia, 3 feb (EFE).- El Levante, ante un rival directo como el Getafe, vivirá en el Coliseum Alfonso Pérez un duelo a vida o muerte que será casi su última oportunidad de reengancharse a la pelea por la salvación, muy complicada para el cuadro dirigido por Alessio Lisci, a nueve puntos de distancia de la permanencia. En total, de 63 posibles, el Levante sólo ha sumado 11 puntos esta temporada. Con esas cifras, su futuro pinta muy mal para un equipo que se verá las caras con otro que hasta no hace mucho se encontraba en una situación similar que ha conseguido revertir. El Getafe es el espejo en el que debe mirarse el Levante. Después de la octava jornada, el conjunto madrileño tenía sólo un punto de 24, era colista y nadie apostaba por su salvación. Sin embargo, la llegada de Quique Sánchez Flores al banquillo azulón dio un giro a la situación y, ahora, está fuera del descenso con una renta de cuatro puntos que no quiere perder. Quique ha sabido exprimir todos los recursos que tenía a mano en su plantilla y, además, en este mercado de invierno ha sustituido varias piezas para mejorar la calidad de la plantilla. Salieron Chema Rodríguez (Eibar), Allan Nyom (Leganés), el mexicano José Juan Macías (Chivas) y David Timor y Darío Poveda (Huesca) y han llegado Borja Mayoral y Gonzalo Villar procedentes del Roma, Óscar Rodríguez del Sevilla, el turco Okay Yokuslu del Celta y el uruguayo Gastón Álvarez de Boston River. Ese salto de calidad se verá reflejado en las alineaciones del Getafe, que ahora cuenta con más recambios de relumbrón para cubrir las bajas de cada jornada. Y, para enfrentarse al Levante, tres nombres, por cansancio, pueden empezar el duelo en el banquillo: los uruguayos Mauro Arambarri, Mathías Olivera y Damián Suárez, que sólo han tenido 24 horas para descansar de sus compromisos internacionales. De los tres, Olivera, que jugó los 180 minutos de los dos encuentros que disputó Uruguay, es quien más papeletas tiene para descansar. Su sustituto en el lateral izquierdo será Jonathan Silva. Mientras, Arambarri y Damián sólo participaron en los minutos finales de los partidos que jugó Uruguay y tendrán más opciones de entrar en el once. Por si acaso, Óscar Rodríguez o Gonzalo Villar están listos para sustituir a Arambarri, mientras que Juan Iglesias ocuparía el lugar de Damián. El resto de la alineación parece clara, aunque en ataque, Sandro Ramírez y Borja Mayoral se disputan un puesto para acompañar al turco Enes Ünal. El resto de la plantilla, sin lesionados ni sancionados, estará disponible para Quique Sánchez Flores, que espera mantener su racha de Para el Levante, el duelo ante el Getafe será la última oportunidad para reaccionar y conseguir reducir una distancia de nueve puntos respecto a la salvación después de la dura derrota que sufrió contra el Cádiz que sufrió en la última jornada. El entrenador de la escuadra granota, Alessio Lisci, no podrá sentarse en el banquillo por sanción. Tampoco podrán jugar, también sancionados, José Campaña y José Luis Morales. Además, por lesión no estará defensa alemán Shkodran Mustafi. Sin embargo, el defensor costarricense Óscar Duarte ya se ha entrenado esta semana con el grupo después de superar una lesión muscular en el muslo derecho y podría ser una de las novedades en la convocatoria que ofrecerá Alessio tras el último entrenamiento de esta tarde. Para el once inicial, una de las dudas será la del lateral derecho, puesto al que optan Francisco Javier Hidalgo "Son" y Jorge Miramón, mientras que la gran novedad de la alineación sería la presencia del central uruguayo Martín Cáceres, recién llegado al Levante en el mercado de invierno. Si juega, lo hará tras haber completado un solo entrenamiento con sus nuevos compañeros. Sin Campaña ni Morales, futbolistas como Jorge de Frutos, el macedonio Enis Bardhi o José Luis García "Pepelu", tienen muchas opciones de estar la formación titular. Roberto Soldado y Roger Martí, repetirían como pareja de ataque. -- Alineaciones probables: Getafe: Soria; Damián, Djené, Mitrovic, Cuenca, Jonathan Silva; Villar o Arambarri, Maksimovic, Aleñá; Borja Mayoral y Enes Ünal. Levante: Aitor; Miramón o Son, Vezo, Postigo o Cáceres; Clerc, De Frutos, Bardhi, Pepelu, Melero; Soldado y Roger. Árbitro: Alejandro Muñiz Ruiz (Comité Gallego). Estadio: Coliseum Alfonso Pérez. Hora: 21:00 horas. ----------------------------------------------------------------- - Posiciones: Getafe (16º, 22 puntos); Levante (20º, 11 puntos). - La clave: la ansiedad puede jugar una mala pasada al Levante, que necesita ganar sí o sí para mantener vivas sus opciones de seguir en Primera División. - El dato: el Levante sólo ha ganado en cuatro de sus trece visitas al Coliseum Alfonso Pérez y, siempre, por el mismo resultado, 0-1, en las temporadas 2012/13, 2014/15, 2017/18 y 2018/19. - La frase: . Quique: "Tratamos al Levante como al primero de la tabla". - El entorno: descontento en el Getafe por cambiar la fecha del encuentro. Iba a ser el domingo y se movió al viernes. Como consecuencia, tres de sus titulares, los uruguayos Mauro Arambarri, Damián Suárez y Mathías Olivera, sólo han tenido 24 horas para descansar después de sus partidos internacionales. EFE 1005179 jjl-pzm/ag