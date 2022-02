Una relación oculta con una colega tumba al jefe de CNN =(Fotos archivo)= Washington, 2 Feb 2022 (AFP) - El emblemático presidente de CNN Jeff Zucker, quien simbolizó el reposicionamiento del canal como autoproclamado contrapoder frente a Donald Trump, anunció este miércoles su renuncia tras revelarse una relación amorosa oculta con una colega.Zucker, de 56 años, quien estaba al frente de CNN desde 2013, dijo que se había "equivocado" al mantener en secreto esta relación con la directora de marketing de la cadena. El expresidente Donald Trump, de quien CNN ha sido un objetivo predilecto durante años, celebró su partida diciendo que Zucker es un "depravado de talla mundial".El renunciante, cuyo sucesor aún no ha sido nombrado, explicó que reconoció la existencia de esta relación durante una reciente investigación interna que no le atañía a él sino a otro periodista, Chris Cuomo, recientemente destituido."Me preguntaron sobre una relación consensuada con mi más cercana colega, alguien con quien he trabajado más de 20 años", indicó el directivo en un memo interno publicado por CNN."Admití que la relación evolucionó en años recientes", continuó. "Me pidieron que revelara cuando comenzó pero no lo hice. Estaba equivocado. Por ello, dejo mi cargo hoy".En otro memo interno, la directora de marketing, Allison Gollust, que el canal mantendrá en su cargo, lamentó también no haber comunicado a la empresa esta relación, que se inició durante la pandemia, según contó.Jeff Zucker está separado de su esposa, Caryn, desde 2018. Oriundo de Florida, carismático y voluble, Zucker reposicionó el canal CNN, un poco rezagado frente a su gran competidor Fox News, y aprovechó al máximo la entrada en política de Trump en 2015. A principios de la década de 2000, le había dado una plataforma de lanzamiento a Trump al presentarlo en el programa de telerrealidad "The Apprentice" cuando dirigía NBC, pero desde entonces se habían distanciado. - "Noticias falsas" -Durante las dos campañas de Trump y durante su presidencia, CNN se presentó como el canal de la información apegada a los hechos, que a menudo enfrentaba lo que sus reporteros veían como acusaciones falsas o engañosas del equipo de Trump. Jeff Zucker "fue despedido por muchas razones, pero principalmente porque CNN ha perdido el rumbo, junto con sus televidentes y todos los demás", reaccionó el miércoles Trump en un comunicado. "Ahora es una oportunidad para poner las noticias falsas en un segundo plano", agregó el expresidente, quien a menudo acusaba a CNN de distorsionar la realidad e incluso inventar información sobre él. Con la salida de Trump de la Casa Blanca, CNN tuvo una caída de audiencia de 38% el año pasado.Con una exitosa carrera en la industria de la televisión, Zucker comenzó con tan solo 21 años como realizador de documentales para el principal canal nacional NBC, y ascendió rápidamente antes de convertirse en 2007 en director ejecutivo del gigante NBC Universal. En 2013, tras la compra del grupo por parte del operador de cable Comcast, Zucker volvió a CNN. Además de dirigir CNN, Jeff Zucker también era presidente de WarnerMedia News and Sports, entidad de la casa matriz WarnerMedia, desde 2019. La marcha del directivo supone un duro golpe para el consorcio, que prepara el lanzamiento en la primavera boreal de un servicio de vídeos por suscripción enfocado en las noticias llamado CNN+, así como la absorción del grupo por parte del gigante de la televisión Discovery, prevista para junio próximo. Tras adquirir el grupo Time Warner (ahora WarnerMedia) en 2019 por 85.000 millones de dólares, la operadora telefónica AT&T decidió el año pasado deshacerse de él, optando por apostar por los móviles y el 5G antes que por los contenidos.cl/bgs/ll/gm -------------------------------------------------------------