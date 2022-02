Un brote de covid afecta al equipo de Boric en Chile con cuatro casos

Santiago de Chile, 3 feb (EFE).- Cuatro personas que trabajan en el equipo del presidente electo de Chile, Gabriel Boric, dieron este jueves positivo en covid-19, entre ellos la futura ministra de la Mujer, Antonia Orellana. "Entre más de 16 personas que testeamos del personal activo dentro de "La Moneda chica" (la oficina de Boric), cuatro de ellos han resultado positivos, lo que significa que tenemos un brote", informó Izkia Siches, próxima ministra de Interior y Seguridad Pública. La médico independiente y expresidenta del Colegio Médico indicó que las reuniones se celebrarán "de forma telemática" y que las vacaciones que la mayor parte del futuro gabinete se iba a tomar antes del cambio de mando del próximo 11 de marzo "se adelantan" al viernes. Orellana confirmó en su cuenta de Twitter el contagio, pero dijo que es "asintomática" y que se encuentra "avisando a las personas con quien tuvo contacto mientras continúa el trabajo de traspaso en modo telemático". "No olviden ocupar su mascarilla y el lavado de manos. ¡Que sea leve!", agregó la futura ministra, quien con 32 años será la más joven del gabinete, el primero de América con más mujeres que hombres. Entre esos contactos estrechos, no estaría el exlíder estudiantil, quien se convertirá en marzo en el presidente más joven de la historia chilena y en el primero que no forma parte de los dos bloques tradicionales de centro que han liderado el país desde el retorno a la democracia en 1990. El aún diputado por la región de Magallanes hizo público hace diez días la nómina ministerial, en la que hay mayoría de mujeres (14 frente a 10 hombres) y una mezcla entre jóvenes políticos y consagradas figuras de la centro izquierda. La contagiosa variante ómicron está disparando los contagios en Chile, donde este jueves se registraron más de 35.000 casos, la mayor cifra desde el inicio de la pandemia. Pese al explosivo aumento de los casos, el Gobierno no se plantea nuevos confinamientos, sino la reducción de aforos en las regiones más afectadas porque la presión hospitalaria sigue siendo muy baja y más del 90 % de la población cuenta con el esquema completo de inoculación. EFE mmm/pnm/cfa