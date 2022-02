Tormenta arroja lluvia, lluvia gélida y nieve sobre EEUU

CHICAGO (AP) — Una poderosa tormenta invernal caía el jueves sobre Estados Unidos, con millones de personas a su paso, arrojando una mezcla de lluvia, lluvia gélida y nieve y complicando los desplazamientos luego de que los caminos en muchos estados quedaron resbalosos y las aerolíneas cancelaron miles de vuelos.

Una larga lista de estados, desde Nuevo México a Maine seguían bajo estados de alerta y avisos de tormenta mientras la ruta de la tormenta se extendía desde el centro de Estados Unidos hacia el sur y el noreste. Se esperaban nevadas intensas desde el sur de las Montañas Rocosas hasta el norte de Nueva Inglaterra, donde los meteorólogos esperaban acumulaciones importantes de hielo de Texas a Pensilvania.

Se esperaba que partes de Ohio, Nueva York y el norte de Nueva Inglaterra tuvieran fuertes nevadas hasta el viernes, a medida que la tormenta se desplaza hacia el este con entre 30 y 45 centímetros (12 a 18 pulgadas) de nieve en algunos lugares, informó Andrew Orrison, meteorólogo de la Servicio Meteorológico Nacional en College Park, Maryland.

A lo largo del lado más cálido de la tormenta, en partes de Mississippi y Alabama, eran posibles fuertes tormentas eléctricas, ráfagas de viento y tornados el jueves, anunció el Centro de Predicción de Tormentas.

Se reportaron más de 50 centímetros (20 pulgadas) de nieve en el sur de las Rocosas, mientras que más de 30 centímetros (un pie) de nieve cayó en áreas de Illinois, Indiana y Michigan.

Aguanieve y lluvia helada caían el jueves temprano en el área de Dallas-Fort Worth y en partes de Oklahoma y Arkansas. Decenas de miles de hogares y negocios quedaron sin electricidad, principalmente en Texas y Arkansas, según el sitio web poweroutage.us, que rastrea los informes de los servicios públicos.

“Desafortunadamente, estamos observando suficientes acumulaciones de hielo que veremos impactos significativos en los viajes”, agregó Orrison.

En Chicago, Elisha Waldman y sus hijos celebraron la oportunidad de sacar el trineo el miércoles por la mañana, aunque seguía nevando. “Frío y húmedo y maravilloso, y enfriarse y mojarse es parte de la diversión con los chicos, y podemos ir dentro y tomar chocolate caliente y entrar en calor”, dijo Waldman.

En los suburbios del oeste de Detroit, Tony Haley también encontró ventajas con el tiempo invernal. Es dueño de una empresa de riego y paisajismo que ofrece servicios de remoción de nieve y salazón, pero las primeras semanas de invierno ofrecían pocas oportunidades de negocios.

Sin embargo, para quienes estaban en la carretera, la fuerte tormenta creaba condiciones peligrosas. En el centro de Missouri, las autoridades cerraron parte de la carretera interestatal 70 el miércoles al mediodía después de que un accidente dejara la carretera intransitable.

La tormenta comenzó el martes y pasaba por el centro de Estados Unidos el miércoles en el Día de la Marmota, el mismo día que la famosa marmota Punxsutawney Phil predijo seis semanas más de invierno. La tormenta llevaba tras otro sistema el fin de semana pasado que provocó ventiscas en muchos lugares de la Costa Este.

Las aerolíneas cancelaron casi 8.000 vuelos en Estados Unidos previstos para el miércoles o el jueves, según el servicio de rastreo de vuelos FlightAware.com. Los aeropuertos de St. Louis, Chicago, Kansas City y Detroit cancelaron más vuelos de lo normal. Solamente en el aeropuerto de Dallas-Fort Worth se cancelaron 700 vuelos el jueves, y el cercano Dallas Love Field canceló más de 300.

___

Bleed informó desde Little Rock, Arkansas. Los periodistas de The Associated Press Terry Wallace en Dallas; James Anderson en Denver; Teresa Crawford en Chicago; y Mike Householder en Canton, Michigan, contribuyeron a este despacho.