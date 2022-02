Tesla llamará a revisión 817.143 vehículos por un problema de software

Washington, 3 feb (EFE).- Tesla tendrá que llamar a revisión 817.143 vehículos en Estados Unidos para reparar un defecto que impide la activación del mensaje sonoro que avisa al conductor que no tiene abrochado el cinturón de seguridad cuando el vehículo está en marcha. En documentos publicados este jueves por la Administración Nacional para la Seguridad en la Carretera (NTHSA) de Estados Unidos, la compañía dijo que a fecha del 31 de enero no tenía constancia de "accidentes, lesiones o muertes" provocadas por el defecto. Los documentos también revelan que fue un instituto surcoreano quien comunicó a Tesla el pasado 6 de enero la existencia del defecto. Tras la advertencia del Instituto de Pruebas e Investigación del Automóvil de Corea del Sur (KATRI), los técnicos de Tesla verificaron el problema. Este defecto afecta a los modelos 3 2017-2022, S 2021-2022, X 2021-2022 así como Y 2020-2022. El problema se centra en el software que controla la activación de la señal sonora de aviso y se produce cuando el conductor interrumpe el mensaje sonoro, por ejemplo al abandonar el vehículo mientras éste se encuentra activado. En esas circunstancias, el software registra que ya avisó al conductor y no repite la advertencia sonora. Pero Tesla también indicó que la señal sonora sí se activa cuando el vehículo excede los 22 kilómetros por hora y el cinturón de seguridad del conductor no está abrochado. Tesla señaló a NTHSA que para solucionar el problema actualizará el software de forma remota en todos los vehículos afectados y que notificará a los propietarios por correo el próximo 1 de abril. EFE jcr/er/lll