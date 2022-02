Seleccionador de El Salvador: "Me duele que estemos ya fuera" del mundial

San Salvador, 2 feb (EFE).- El técnico de la selección salvadoreña de fútbol, Hugo Pérez, lamentó este miércoles que su equipo esté "fuera" de la lucha por un boleto al mundial de Catar luego de perder ante Canadá por 0-2 y criticó el arbitraje por no utilizar el VAR en una jugada que precedió el primer gol canadiense. "Me duele haber perdido, me duele que estemos ya fuera, me duele que no pudimos darle más alegría a la gente", dijo el estratega salvadoreño-estadounidense en una rueda de prensa. El Salvador quedó en el sexto lugar con 9 puntos y Canadá reafirmó su liderato al llegar a 25 enteros, con lo que está cerca de clasificarse al mundial de Catar 2022. Pérez, que se hizo cargo de la Selecta desde abril de 2021, criticó que no se utilizara el VAR para revisar la jugada que precedió el primer gol y en la que el lateral Bryan Tamacas cayó en el área canadiense. "El VAR está para chequear las jugadas, especialmente las que son dentro del área. Después del partido alguien me muestra la jugada y es penal, porque el jugador (canadiense) no toca la pelota, se le mete entre los pies a Tamacas y lo bota", sostuvo Pérez. A juicio del técnico salvadoreño, "es vergonzoso tener el VAR y no ir a revisar una jugada tan importante", porque el "partido hubiera cambiado". "Felicito a Canadá y nosotros estamos afuera, lo único que nos queda es levantarnos y seguir compitiendo lo que nos falta", apuntó Pérez, quien también destacó el papel de sus jugadores. El partido correspondiente a la undécima jornada por la eliminatorias de Concacaf fue el primero en el que se instaló el VAR en campo salvadoreño. La selección de Canadá quedó con su clasificación al Mundial de Catar al alcance de la mano, objetivo que quizá pueda alcanzar el 24 de marzo, cuando visitarán a Costa Rica. EFE hs/cav