Saúl: "Necesitaba alejar al Atlético de mi cabeza"

Londres, 3 feb (EFE).- Saúl Ñíguez, jugador del Atlético de Madrid, explicó que necesitaba salir del Atlético de Madrid durante un tiempo porque llevaba ahí desde los doce años y todo le afectaba demasiado. "Si los aficionados te pitan, te afecta mucho más porque esa gente es tu gente, así que cuando tienes momentos complicados los vives de forma diferente", dijo Saúl en una entrevista con el Chelsea. "Es complicado y fue complicado irse, pero me lo tomé como un reto para competir con los mejores jugadores del mundo en mi posición y no tengo ningún miedo a hacerlo", añadió. El centrocampista español no ha tenido muchos minutos con el Chelsea desde que llegó en verano en calidad de cedido y ha participado en 17 encuentros, en los que ha repartido una asistencia. "Aquí el fútbol es mucho más físico y algo más loco, en España es más táctico. Hay mucho más ida y vuelta. No es tan importante controlar el juego, sino entretener a los aficionados", explicó Saúl. "Por ejemplo, el otro día hablé con amigos de Eden Hazard. Cuando estuvo aquí, era uno de los mejores del mundo y cuando se ha ido a la Liga ha tenido dificultades, porque es un fútbol completamente diferente". "Aquí tenía más oportunidades en el uno para uno y en el dos para uno, pero en la Liga, como todo el mundo conoce lo bueno que es su equipo y lo bueno que es él, se lo ponen más complicado", añadió el español. EFE msg/og