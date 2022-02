Revocan libertad condicional a expolíticos símbolo de corrupción en Francia

París, 3 feb (EFE).- La Justicia francesa ha revocado la libertad condicional de la que disfrutaban una pareja de expolíticos, Patrick e Isabelle Balkany, que simbolizan la corrupción en este país y están cumpliendo penas por fraude fiscal. El Tribunal de Apelación de Ruán decidió que los dos miembros del matrimonio Balkany, de 73 y 74 años, no pueden seguir beneficiándose de su régimen de libertad con brazalete electrónico que les permitía estar en su mansión de Giverny, en Normandía (noroeste). Eso teóricamente debería significar su ingreso en prisión. Sin embargo, las cosas no están claras. En primer lugar porque la mujer tuvo que ser ingresada en un hospital este jueves después de un supuesto intento de suicidio por ingestión de medicamentos. El mismo Patrick Balkany contó, en declaraciones al canal de televisión BFMTV, que su esposa estaba "entre la vida y la muerte" después de tragarse un bote de pastillas al enterarse de que tendría que volver a la cárcel. "Estoy harto de estos jueces", declaró el que durante una treintena de años fue alcalde de Levallois-Perret, una ciudad limítrofe con París que experimentó un cambio enorme durante sus mandatos y se convirtió en una de las más ricas de la región, gracias en particular a la implantación de sedes de empresas. Balkany se quejó de que la decisión de hoy le parece "totalmente injusta" porque "siempre" habían respetado las obligaciones y habían pedido reiteradamente poder salir del perímetro de su casa. El hecho es que el dictamen judicial se sustenta precisamente en que la pareja ha infringido en más de un centenar de ocasiones la obligación de no franquear la puerta de su domicilio. Según la versión de Patrick Balkany, eran unos pocos segundos cada vez debido a que salían a recoger paquetes que les traía algún repartidor o que salían a ver a sus nietos. Los Balkany, muy amigos del expresidente francés Nicolas Sarkozy, están condenados a tres años de cárcel por haber ocultado al fisco un patrimonio de más de 13 millones de euros, para lo cual utilizaron en particular montajes financieros con sociedades domiciliadas en paraísos fiscales. Anteriormente, el ahora exalcalde y exdiputado (que al ser condenado en 2019 dejó el mando de primer edil de Levallois-Perret en manos de su esposa) había sido condenado por corrupción. EFE ac/rcf/si