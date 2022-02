Putin viaja a China para cerrar acuerdos con Xi e inaugurar los JJ. OO.

Moscú, 3 feb (EFE).- El presidente de Rusia, Vladímir Putin, viajará pasada la medianoche de hoy a China para cerrar una quincena de acuerdos con su homólogo chino, Xi Jinping, y asistir a la inauguración de los XXIV Juegos Olímpicos de Invierno, que arrancan este viernes en Pekín. Ambos líderes suscribirán una declaración conjunta sobre "relaciones internacionales en una nueva época de desarrollo global", según adelantó el asesor de Putin en materia de política internacional, Yuri Ushakov. La declaración, añadió, "reflejará las posturas comunes de Rusia y China sobre los problemas mundiales más importantes, incluido los de seguridad". "Pekín respalda las exigencias de Rusia de garantías de seguridad, pues China comparte la postura de que la seguridad de un Estado no se puede garantizar afectando la seguridad de otros países", señaló Ushakov. Durante la visita de Putin a Pekín se firmará un importante paquete de acuerdos, tanto intergubernamentales como comerciales. "Se sigue trabajando en ellos. Los publicaremos al término de las negociaciones. Puedo decir que tenemos más de 15 acuerdos y convenios en la carpeta que se ha preparado para esta visita", dijo Ushakov. El jefe del Kremlin viajará a Pekín acompañado por el ministro de Asuntos Exteriores, Serguéi Lavrov, el viceprimer ministro Dmitri Chernishenko, el ministro de Energía, Nikolai Shulguinov, y el presidente de Rosneft, la mayor petrolera rusa, Ígor Sechin. Ushakov subrayó que en las conversaciones ruso-chinas se hará especial hincapié en la cooperación en el ámbito de la energía y los combustibles. "Hay que decir que el mercado chino del gas es el que se desarrolla más dinámicamente en el mundo", dijo el asesor presidencial. Destacó que Rusia, en poco más de un año ha suministrado a China más de 15.000 millones de metros cúbicos de gas por el gasoducto Fuerza de Siberia, que aún no funciona a plena capacidad (38.000 millones de metros cúbicos anuales). "No puedo comentar los documentos en preparación. Pero en el ámbito gasístico se preparan muchos acuerdos. Y es evidente que la visita (de Putin a Pekín) supondrá un nuevo hito en la cooperación en el sector del gas", adelantó. EFE bsi/io/jac