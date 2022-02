Piketty clama por más transparencia en Latinoamérica para reducir desigualdad

Jorge Gil Ángel Cartagena (Colombia), 3 feb (EFE).- Ante los cambios políticos de América Latina en los últimos años, el economista francés Thomas Piketty sugiere en una entrevista con Efe que los países de la región deben tener más transparencia en sus sistemas tributarios y en el gasto público para acelerar el movimiento por la equidad. "Necesitamos involucrar a los ciudadanos. Necesitamos tener más transparencia tanto en el sistema tributario como en el gasto público (...) para que los ciudadanos puedan ver realmente si nos estamos moviendo en la dirección correcta", dice Piketty, que participó en el Hay Festival de Cartagena de Indias. El economista, que publicó el año pasado "Una breve historia de la igualdad" (Planeta), puso como ejemplo lo que ocurre en Colombia, donde la Constitución dice que el sistema tributario debe ser progresivo. "Pero, de hecho y en la práctica, no es progresivo y hay poca transparencia frente a esto", señala el también profesor de la École d'économie de Paris (EEP), graduado de École Normale Supérieure y vinculado políticamente a los socialistas franceses. En esa línea, manifestó que espera que le vaya bien a Gobiernos como el de Gabriel Boric en Chile, pues "América Latina es un lugar donde hay mucha desigualdad" y el problema no solo se debe abordar con su mención sino también con acciones concretas. MEJOR PERO INSUFICIENTE En opinión de Piketty, Estados Unidos está mejor con Joe Biden como presidente de lo que estaba con Donald Trump, pero calificó eso de insuficiente porque el actual mandatario no tiene las mayorías reales del Congreso. Esto, en parte, porque considera que hay congresistas que son del Partido Demócrata pero están más cerca "de la derecha" y, en su opinión, son corruptos por las "donaciones privadas, el dinero privado". "Pienso que hay una mayoría en la opinión pública de Estados Unidos que realmente quisiera gravar a los millonarios", expresó y agregó que los demócratas todavía están lejos de eso por estar "en favor de los intereses de negocios privados". Es por ello que ve necesario que haya un candidato presidencial del "lado izquierdo del partido" que pueda convencer a los "votantes populares y al electorado de clase baja" de que "están preparados para cambiar su actitud hacia los grandes negocios" y hablarán "sobre la gente normal" y sus necesidades. Piketty habló igualmente sobre las tensiones militares de EE.UU con Rusia por la crisis de Ucrania, que se disparó en el último mes por la concentración de más de 100.000 soldados rusos en la frontera con este último país. "Debemos pensar en nuevas formas de sanciones contra los países, que deberían ser principalmente contra las élites y oligarquías y no contra la gente", afirma. Agrega que debería haber sanciones contra "los mayores 10.000 o 5.000 rusos más ricos, incluyendo al mismo Putin", aunque considera que los oligarcas de occidente no lo harán porque luego eso puede ser usado en su contra. "Yo pienso que debemos tener un impacto en la situación mucho mejor que las sanciones comerciales que perjudicarán a la población o que añadir militares al asunto, lo cual no va a funcionar", expresa. UNA DESIGUALDAD QUE SE ROMPE LENTO Mucho se habla de que hay una mayor inclusión de las mujeres en el mercado laboral, pero la participación de ellas en los ingresos mundiales fue del 31 % en 1990 y creció en 30 años apenas al 35 %, según ha dicho el propio Piketty. "Si se ve a la población que más gana y que tiene los mejores trabajos (...) vemos una proporción mínima de mujeres", expresa. Por eso valora que ahora se vea a más mujeres en cargos de elección popular, pero considera que también debe hacerse en los trabajos del sector privado. "También tenemos que ver el hecho de que hay sectores ocupacionales enteros que han sido tradicionalmente ocupados por mujeres, como las ventas en tiendas, los servicios de limpieza o trabajos relacionados con los adultos mayores", dice. Ese tipo de trabajos, explica, tienen problemas como las dificultades para organizar el tiempo o salarios bajos si se le compara a sectores tradicionalmente masculinos como la industria. Es por eso que ve necesarias leyes que traten de darle más estructura a estos trabajos y que "básicamente garanticen mejores salarios y mejor organización del tiempo de trabajo" para las mujeres. EFE jga/joc/cfa (foto)(video)