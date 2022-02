Países Bajos recoge a cinco neerlandesas del EI y sus 11 hijos en Siria

La Haya, 3 feb (EFE).- El Gobierno neerlandés ha recogido este jueves a cinco mujeres de nacionalidad neerlandesa y 11 hijos suyos del campo de detención de Al Roj, en el noreste de Siria, donde se encuentran las familias de los combatientes yihadistas del grupo terrorista Estado Islámico (EI). El Gobierno explicó al Parlamento que “después de un cuidadoso proceso de preparación, en el que se tuvieron en cuenta todos los hechos relevantes y las circunstancias complejas, el gabinete vio una oportunidad de trasladarlas con una operación especial". Estas 16 personas que se encontraban retenidas en el campo de detención kurdo en el noreste de Siria “han sido retiradas” a primera hora de la mañana y se desconoce dónde se encuentran en este momento. Las mujeres serán trasladadas a su llegada a Países Bajos a una prisión, previsiblemente a Zwolle, donde se encuentra la única unidad de detención terrorista. Bert Klijn, padre de una de ellas, lamentó en la televisión neerlandesa NOS que “el gobierno solo ha dado el paso (de repatriarlas) después de haber sido amenazado con la impunidad en una decisión judicial”, pero subrayó que “eso no es importante ahora” porque está “feliz” de poder recibir a sus dos nietos, de 4 y 5 años. La decisión llega después de que la Justicia neerlandesa diera al Gobierno de Mark Rutte un ultimátum para recogerlas o demostrar que se está “esforzando” en traerlas a Países Bajos. De lo contrario, sus casos penales corren el riesgo de cerrarse para siempre, porque no habrá más apelaciones y, de volver eventualmente a Países Bajos en el futuro, nunca podrían ser procesadas por pertenencia a una organización terrorista y preparación de atentados con el EI. Los miembros de la familia de estas mujeres han sido evaluados por Protección Infantil para determinar si pueden cuidar y hacerse cargo de los niños, y estarán supervisados por psicólogos y trabajadores sociales. Las cinco mujeres han librado desde 2018 una batalla judicial para ser deportadas de Siria y han asegurado querer defenderse en los tribunales neerlandeses, pero no podían salir de forma independiente del campo de detención kurdo y necesitan ayuda del Gobierno. El Gobierno defendía otra política: quienes quieran ser repatriados deben acudir a la embajada más cercana (Irak o Turquía), pero no habrá repatriación activa porque es peligroso enviar a funcionarios a una zona en guerra para recoger a personas que viajaron allí voluntariamente. Pero en junio pasado, rompió esa dinámica: una delegación neerlandesa recogió a Ilham B., una mujer que se sumó al EI en 2016. Con ella, fueron repatriados a Países Bajos tres niños, dos hijos suyos y un tercero de padres desconocidos. El proceso penal a Ilham B, de 29 años, estaba a punto de cerrarse. No podía ser juzgada en rebeldía, al haber mostrado su voluntad de estar en el juicio, pero su repatriación levantó muchas críticas, incluso entre los liberales de Rutte, lo que llevó al Ejecutivo a prometer que la repatriación no se iba a convertir en la nueva dinámica. Otras ocho mujeres presentaron solicitudes similares de repatriación, pero los tribunales neerlandeses aún estudian sus casos. Los servicios de inteligencia (AIVD), el Coordinador Nacional de Seguridad y Antiterrorismo (NCTV) y la Fiscalía prefieren que estas mujeres estén en Países Bajos porque estarían vigiladas. El Defensor del Niño también reclama la repatriación de los menores. EFE ir/cat/pi