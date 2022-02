Nintendo ganó 2.840 millones de euros entre abril y diciembre, un 2,5 % menos

Tokio, 3 feb (EFE).- La desarrolladora y distribuidora japonesa de videojuegos Nintendo registró un beneficio neto de 367.387 millones de yenes (2.840 millones de euros) entre abril y diciembre, un 2,5 % interanual menos, por la desaceleración de las ventas de su consola Switch. Su beneficio operativo se redujo un 9,3 %, hasta 472.551 millones de yenes (3.650 millones de euros), en dicho período, los nueve primeros meses del año fiscal japonés; mientras que su facturación por ventas disminuyó un 9 %, hasta 1,32 billones de yenes (10.200 millones de euros), según su informe financiero publicado hoy. Nintendo destacó el buen arranque de su modelo Switch OLED, lanzado al mercado el pasado octubre, y que ayudó a mantener "el impulso de ventas" de su familia de consolas más reciente, de las que lleva vendidas 18,95 millones de unidades este ejercicio. La plataforma híbrida ha superado los cien millones de unidades desde su lanzamiento en marzo de 2017, con 103,54 millones, por encima de los 101,63 millones de la consola superventas Wii, y a pesar de que sus ventas retrocedieron un 21,4 % respecto a los nueve primeros meses del anterior ejercicio. Switch se convierte así en la tercera consola más vendida de Nintendo tras la familia de portátiles DS (154,02 millones) y la Game Boy (118,69 millones). Pese a su buen rendimiento, la empresa revisó a la baja su estimación de ventas de hardware anuales hasta los 23 millones, uno menos de lo que vaticinó en su informe previo. Nintendo citó la pandemia de covid-19 y la escasez global de semiconductores como continuos factores de incertidumbre para su actividad y no destacó un impacto futuro en su producción y envíos. En lo que respecta a los juegos, en los nueve meses hasta diciembre, la empresa con sede en Kioto (oeste) comercializó 179,29 millones de copias de títulos para la consola, tanto propios como de terceros, y las ventas acumuladas ascienden a 766,41 millones. Destacó las buenas ventas de "Pokémon Diamante Brillante" y "Pokémon Perla Reluciente", "remakes" lanzados a finales de noviembre, y de los que vendió en poco más de un mes 13,97 millones de copias, en una muestra de la popularidad de la franquicia. La compañía lanzó a finales de enero el nuevo título "Leyendas Pokémon: Arceus" y en marzo lanzará "Kirby y la tierra olvidada", nueva entrega de otra de sus IP de peso, mientras ultima la salida de "una gran variedad de títulos atractivos de otros editores", sobre los que no adelantó más detalles. En lo que respecta a la totalidad del ejercicio, que concluirá el 31 de marzo, Nintendo mejoró sus previsiones. La empresa prevé anotar un beneficio neto de 400.000 millones de yenes (3.090 millones de euros), un 14,3 % más de lo estimado previamente, pero que seguirá registrando una disminución del 16,7 % con respecto al ejercicio de 2020, marcado por el "boom" de los juegos por la pandemia y el éxito de "Animal Crossing: New Horizons". También espera que su ganancia operativa se reduzca menos de lo previsto y se sitúe en 560.000 millones de yenes (4.330 millones de euros), un 12,6 % interanual menos. Su facturación por ventas se vería reducida un 6,2 % interanual, hasta 1,65 billones de yenes (12.750 millones de euros). Nintendo cayó hoy un 2,75 % al cierre en la Bolsa de Tokio, una hora antes de la presentación de su informe financiero.