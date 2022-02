Nets se estrellan, Lakers ganan sin LeBron, y Sixers y Mavs caen por sorpresa

Los Ángeles (EE.UU.), 2 feb (EFE).- Los Brooklyn Nets se estrellaron este miércoles con su sexta derrota seguida en una jornada en la que Los Angeles Lakers ganaron sin LeBron James y equipos con buenas sensaciones, como los Philadelphia 76ers o los Dallas Mavericks, cayeron de forma inesperada. KINGS 112 - NETS 101 Los Brooklyn Nets naufragaron en el último cuarto (29-15) y se dejaron remontar su partido ante los Sacramento Kings, que venían en un estado de ánimo ruinoso tras haber perdido los últimos siete encuentros. Siete jugadores de los Kings metieron más de 10 puntos, con Harrison Barnes como máximo anotador, mientras que Nic Claxton fue el mejor de los Nets (23 puntos y 11 rebotes) en una noche para el olvido de James Harden (4 puntos con 2 de 11 en tiros) y Kyrie Irving (15 puntos con 5 de 15 en tiros). LAKERS 99 - BLAZERS 94 En un partido de poco brillo y escasa puntería, Carmelo Anthony (24 puntos, con 8 de 12 en intentos, y 8 rebotes) y Anthony Davis (30 puntos y 15 rebotes) consiguieron doblegar a unos Portland Trail Blazers liderados por Norman Powell (30 puntos y 5 rebotes). LeBron James se perdió su cuarto partido consecutivo por molestias en la rodilla, pero los Lakers lograron romper su racha de tres derrotas seguidas. SIXERS 103 - WIZARDS 106 En Filadelfia se medían dos tendencias completamente opuestas: las cinco victorias seguidas de los Sixers contra las seis derrotas consecutivas de los Wizards. Contra todo pronóstico, fueron los de Washington quienes se llevaron el triunfo en los últimos segundos gracias a Kyle Kuzma (24 puntos y 7 rebotes) y Spencer Dinwiddie (triple-doble con 14 puntos, 12 rebotes y 10 asistencias). Joel Embiid (27 puntos, 14 rebotes y 6 asistencias) fue el mejor de los Sixers mientras que el brasileño Raul Neto jugó 17 minutos para los Wizards en los que aportó 9 puntos, un rebote y 3 asistencias. MAVERICKS 114 - THUNDER 120 Luka Doncic tiró del carro con 40 puntos, 6 rebotes y 10 asistencias, pero los Dallas Mavericks cayeron de forma inesperada y en casa ante los Oklahoma City Thunder tras una prórroga. Luguentz Dort (30 puntos y 6 rebotes) y Tre Mann (29 puntos) le dieron una valiosa victoria a los Thunder, que son penúltimos en el Oeste. ROCKETS 115 - CAVALIERS 104 Peor lugar que los Thunder ocupan los Rockets, colistas en el Oeste, pero el equipo de Houston se dio una alegría al derrotar a los pujantes Cleveland Cavaliers con solvencia y con Jalen Green y Christian Wood al frente (21 puntos por cabeza). Evan Mobley (29 puntos y 12 rebotes) fue el máximo anotador de unos Cavaliers que perdieron 17 balones. JAZZ 108 - NUGGETS 104 Los Utah Jazz se aprovecharon de la ausencia de Nikola Jokic y, con una victoria ajustada ante los Denver Nuggets, acabaro con muy preocupante racha de cinco partidos seguidos perdiendo. Trent Forrest (18 puntos) fue el máximo anotador de los seis jugadores de los Jazz por encima de los 10 puntos mientras que Bryn Forbes (26 puntos) fue el principal referente de los Nuggets. El argentino Facundo Campazzo, que no atraviesa por su mejor momento con los de Denver, no tuvo minutos en el partido. KNICKS 108 - GRIZZLIES 120 Los Memphis Grizzlies explotaron las debilidades de los New York Knicks y ganaron en el Madison Square Garden un partido que en el segundo cuarto ya dominaban por 19 puntos. Jaren Jackson Jr. (26 puntos y 10 rebotes) encabezó a los Grizzlies y Evan Fournier (30 puntos y 5 rebotes) hizo lo propio en los Knicks. PACERS 118 - MAGIC 119 Los Orlando Magic, colistas en el Este, apretaron en los últimos minutos para lograr una muy meritoria remontada en la cancha de los Indiana Pacers. El mejor en los Magic fue Gary Harris (22 puntos) y en los Pacers destacó Caris LeVert (26 puntos, 5 rebotes y 5 asistencias). El dominicano Chris Duarte jugó 32 minutos para los Pacers en los que sumó 11 puntos, 7 rebotes y una asistencia. CELTICS 113 - HORNETS 107 Los Boston Celtics sufrieron pero al final amarraron la victoria ante los Charlotte Hornets de un fantástico LaMelo Ball (38 puntos, 6 rebotes y 9 asistencias). Josh Richardson (23 puntos) guió a unos Celtics que suman tres victorias seguidas y en los que el dominicano Al Horford disputó 33 minutos y consiguió 6 puntos, 12 rebotes, una asistencia y un robo. CONFERENCIA ESTE: 1.- Chicago Bulls (32-18) 2.- Miami Heat (32-20) 3.- Philadelphia 76ers (31-20) 4.- Milwaukee Bucks (32-21) 5.- Cleveland Cavaliers (31-21) 6.- Brooklyn Nets (29-22) 7.- Charlotte Hornets (28-24) 8.- Toronto Raptors (26-23) 9.- Boston Celtics (28-25) 10.- Atlanta Hawks (24-26) 11.- Washington Wizards (24-27) 12.- New York Knicks (24-28) 13.- Indiana Pacers (19-34) 14.- Detroit Pistons (12-38) 15.- Orlando Magic (12-41) CONFERENCIA OESTE: 1.- Phoenix Suns (41-9) 2.- Golden State Warriors (39-13) 3.- Memphis Grizzlies (36-18) 4.- Utah Jazz (31-21) 5.- Dallas Mavericks (29-23) 6.- Denver Nuggets (28-23) 7.- Minnesota Timberwolves (26-25) 8.- Los Angeles Clippers (26-27) 9.- Los Angeles Lakers (24-27) 10.- Portland Trail Blazers (21-31) 11.- New Orleans Pelicans (19-32) 12.- San Antonio Spurs (19-33) 13.- Sacramento Kings (19-34) 14.- Oklahoma City Thunder (16-34) 15.- Houston Rockets (15-36). PRÓXIMA JORNADA (jueves 3 de febrero) Detroit Pistons - Minnesota Timberwolves Toronto Raptors - Chicago Bulls Atlanta Hawks - Phoenix Suns San Antonio Spurs - Miami Heat Golden State Warriors - Sacramento Kings Los Angeles Clippers - Los Angeles Lakers. EFE dvp/og (foto)