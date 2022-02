Nadal dice que 21 Grand Slams no son suficientes en la carrera por el récord histórico

Rafael Nadal durante la rueda de prensa en la Rafa Nadal Academy, Mallorca, España, 2 de febrero de 2022. REUTERS/Enrique Calvo

3 feb (Reuters) - Rafa Nadal, campeón del Abierto de Australia, dijo que le encantaría terminar su carrera con más títulos de Grand Slam que sus rivales Roger Federer y Novak Djokovic, pero cree que tendrá que conseguir más de 21 para lograrlo.

Nadal remontó para derrotar al ruso Daniil Medvedev en la final de Melbourne Park el domingo para adelantarse a Federer y Djokovic y conseguir el récord masculino de 21 títulos importantes.

"No tengo ni idea del número de Grand Slams que tendré", dijo Nadal a los periodistas en su academia de Mallorca el miércoles.

"¿Quiero ser el que tenga más de los tres? Sí, claro, me encantaría. ¿Me obsesiona el conseguirlo? No, cero. Lo que es cierto es que no creo que 21 sean suficientes para ser el que más tiene al terminar nuestras carreras", añadió.

El número uno del mundo, Djokovic, no participó en el Abierto de Australia tras ser expulsado del país por no estar vacunado contra el COVID-19, mientras que Federer fue descartado tras una tercera operación de rodilla el año pasado.

Nadal, que se perdió gran parte de la temporada pasada debido a una molesta lesión en el pie, añadió que todavía le duele cuando juega, pero que su juego está ahora a un nivel superior.

"Todavía me duele cuando juego", dijo Nadal. "Pero ahora estoy jugando a un nivel más alto de lo que estaba hace más de cuatro semanas y esto me da un gran impulso de confianza en el futuro", dijo el español. "Puedo volver a disfrutar del deporte del más alto nivel, que era muy difícil de imaginar hace unas semanas".

(Reporte de Dhruv Munjal en Bengaluru; edición de Peter Rutherford; traducción de Flora Gómez)