Mattarella jura de nuevo su cargo, respetando protocolo y medidas anticovid

Roma, 3 dic (EFE). Sergio Mattarella jurará hoy de nuevo el cargo que ocupó en los últimos siete años, después de que las fuerzas políticas fracasasen en su intento de elegir una figura consensuada, y se seguirá el antiguo protocolo que incluye un discurso ante el Parlamento donde se accederá sólo después de haber dado negativo al covid-19 con una prueba realizada allí mismo. La prensa italiana avanza hoy que se tratará de un discurso breve, pero la atención estará en el tono que usará Mattarella, de 80 años, ante una política que no ha conseguido ponerse de acuerdo y ha paralizado una semana al país y ha tenido que recurrir a él a pesar de que había en innumerables ocasiones expresado su deseo de no ser reelegido. En este rito laico del juramento del presidente, habrá algunos ligeros cambios, como ya sucedió hace nueve años con motivo de la confirmación de Giorgio Napolitano, ya que en el Quirinale, obviamente, no se celebrará toda la parte del intercambio de saludos entre el jefe de Estado saliente y el entrante. El presidente de la Cámara, Roberto Fico, declarará abierta la sesión e invitará al presidente de la República a prestar juramento. Mattarella recitará entonces la fórmula: "Juro ser leal a la República y observar lealmente su Constitución" y al mismo tiempo se dispararán 21 cañonazos desde la colina del Jaíiculo. El Presidente de la República dirigirá después su mensaje al Parlamento y a la Nación y posteriormente acudirá al Altar de la Patria para rendir homenaje al soldado desconocido. De aquí irá al palacio del Quirinale a bordo del histórico coche descapotable Lancia Flaminia, que fue utilizado por primera vez hace 60 años por el presidente Giovanni Gronchi con motivo de la visita a Italia de la reina Isabel II de Inglaterra. EFE ccg/rml