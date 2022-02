Martino reconoce que México debe recuperar el buen fútbol

México, 2 feb (EFE).- El argentino Gerardo "Tata" Martino, seleccionador de México, reconoció que su equipo debe recuperar el buen fútbol, si pretende ser competitivo en el resto de la eliminatoria mundialista y lo que vendrá después. "El grupo está intacto; lo que debemos recuperar es el fútbol para tener aspiraciones, tanto en la fecha FIFA de marzo como el resto del año", señaló el estratega al término del partido que México le ganó 1-0 a Panamá. Después de un primer tiempo de numerosas fallas, México tuvo una mejor segunda mitad y aseguró la victoria con un penalti convertido por Raúl Jiménez, del Wolverhampton de la Premier Liga. Martino explicó que si de algo no quedó duda fue de la fortaleza del grupo, que pugnó por la victoria en un encuentro complicado, con un equipo panameño que no dejó de luchar. A pesar de que México no mostró su mejor cara, Martino celebró el triunfo y reconoció que, además de acercar a la selección al Mundial, ayuda a retomar la confianza. Con la victoria en el estadio Azteca, México siguió en el tercer lugar de la eliminatoria, empatado con Estados Unidos, con cuatro puntos menos que el líder Canadá, cuatro sobre Panamá y cinco arriba de Costa Rica. Martino confesó que ha tratado de encontrar un plantel y no un equipo y por eso está rotando a sus jugadores en la cancha. "La aspiración de cualquier técnico es contar con 23 jugadores que estén a disposición y puedan jugar cada vez mejor", observó. Los mexicanos tendrán un partido crucial en su próxima aparición en la eliminatoria, en marzo ante Estados Unidos, con el cual perdió 2-0 el partido de ida. Martino reconoció estar ilusionado porque el partido se va a jugar a estadio lleno."Me encantaría jugar con Estados Unidos con el Estadio Azteca repleto, alentando por la selección de México", concluyó. Después de recibir a Estados Unidos, los mexicanos visitarán a Honduras y cerrarán en casa ante El Salvador. EFE gb/og