Magnate australiano demanda a Facebook por el uso de su imagen en estafas

Sídney (Australia), 3 feb (EFE).- El magnate minero australiano Andrew Forrest anunció este jueves que ha presentado una demanda penal contra la red social Facebook por, según denuncia, permitir el uso en esta plataforma de su imagen para que se comentan estafas. Según Forrest, el hombre más rico de Australia y director ejecutivo del grupo minero Fortescue Metals, Facebook habría presuntamente violado con ello las leyes del lavado de dinero del país. El magnate acusó, en un vídeo divulgado a los medios, a la compañía tecnológica de ser "criminalmente imprudente" por no adoptar los pasos necesarios para prohibir la circulación de una publicidad fraudulenta que utilizaba desde marzo de 2019 su imagen para promocionar inversiones con criptomonedas. Para el australiano, Facebook "no ha creado controles ni una cultura empresarial para evitar que sus sistemas se utilicen para cometer delitos". El empresario minero, quien asegura que su demanda penal es la primera a nivel mundial que afronta Facebook, pidió públicamente en 2019 al fundador de la compañía, Mark Zuckerberg, que retirara la publicidad fraudulenta con su imagen. El Tribunal de Magistrados de Australia Occidental tiene previsto celebrar una vista preliminar el 28 de marzo para abordar la demanda de Forrest, quien asegura que busca defender los intereses de todos los australianos que son víctimas de las estafas. "Las redes sociales forman parte de nuestras vidas, pero es de interés público que se haga más para garantizar que el fraude en las plataformas de redes sociales se elimine o se reduzca de manera significativa", precisó el magnate, quien además informó que ha entablado un proceso civil contra Facebook en Estados Unidos. Por su lado, un portavoz de Meta, matriz de Facebook, señaló que la gigante tecnológica no comentará sobre este proceso legal, aunque subrayó que la publicidad fraudulenta que busca estafar a la gente viola sus políticas, recoge la cadena pública australiana ABC. "Trabajamos no sólo para detectar y rechazar los anuncios en sí, sino también para bloquear a los anunciantes de nuestros servicios y, en algunos casos, tomar medidas judiciales para hacer cumplir nuestras políticas", dijo el portavoz de Meta. EFE wat

