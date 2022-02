Macron recibe los 500 avales necesarios para las elecciones sin ser candidato

París, 3 feb (EFE).- Siete días después de la apertura del periodo de recepción de avales de responsables institucionales para respaldar a los candidatos al Elíseo, el actual presidente, Emmanuel Macron, consiguió este jueves a los 500 padrinos necesarios, pese a que aún no ha anunciado públicamente su candidatura. El presidente francés, con el respaldo del partido político que creó en 2017, La República en Marcha, ha recibido ya el aval de 529 representantes públicos. Se sitúa así muy por delante del resto de oponentes, ya declarados, como la conservadora Valérie Pécresse, que tiene de momento 324 padrinos, según consta en la lista que hizo pública este jueves el Consejo Constitucional. Otros candidatos, como la socialista Anne Hidalgo (266), el comunista Fabien Roussel (159), el izquierdista Jean-Luc Mélenchon (100), el ecologista Yannick Jadot (80) y los candidatos de la extrema derecha Eric Zemmour (58) y Marine Le Pen (35) van muy por detrás en esta primera semana. Los candidatos no serán validados para la elección a menos que reciban el respaldo de un mínimo de 500 padrinos de al menos 30 departamentos distintos. Además, las firmas procedentes de un mismo territorio no pueden superar un 10 %. El diario "Le Monde" asegura en su edición digital que el entorno del jefe del Estado ha confirmado que los respaldos proceden de al menos 30 departamentos distintos, como exige la ley. La oposición ha criticado con fuerza el estatus ambiguo que mantiene Macron, a quien acusan de estar haciendo la campaña electoral desde su posición de presidente, mientras que él pretende retrasar el anuncio todo lo posible, una manera de mostrarse por encima de la batalla que plantean los demás candidatos, según los analistas. "El presidente no podrá esconderse eternamente como un candidato enmascarado", ha criticado el dirigente del Senado, el conservador Gérard Larcher. Este sistema, configurado en los primeros años de la V República, obliga a emisarios de candidatos a recorrer los territorios del país ya que el 80 % de los 42.000 cargos que pueden apadrinarlos son alcaldes de pequeños municipios. Como el aval se realiza públicamente, muchos alcaldes no quieren ver su nombre vinculado al de ciertos candidatos. Por eso la normativa es criticada por candidatos como Zemmour, Le Pen o Mélenchon, que temen no conseguir los avales, si bien hasta la fecha ningún candidato que haya querido presentarse a la elección presidencial se ha visto finalmente frustrado por esta norma. Los responsables públicos del país tienen hasta el 4 de marzo para entregar por vía postal sus avales ante el Consejo Constitucional. EFE mdv/rcf/si