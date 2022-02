LISTA DE INFORMACIONES PRINCIPALES DE LAS 3 PM

El mundo hoy: Informaciones principales de The Associated Press

Jueves 3 de febrero de 2022

—————————————————————————

LO ÚLTIMO

—————————————————————————

Expertos debaten necesidad de nuevas vacunas para el COVID

Renuncia la directora de junta de control de Puerto Rico

EEUU ofrece más pruebas de coronavirus para llenar vacío

Fiscalía pide retirar inmunidad a presidente costarricense

Xi Jinping es “el presidente de todo” en China

Falta de pruebas de COVID agrava la desigualdad en África

___________________________________

PRIMERA PLANA

___________________________________

EUR-GEN UCRANIA-TENSIONES

WASHINGTON - EEUU obtiene información de inteligencia que indica que el gobierno de Rusia planeó realizar un ataque falso a sus fuerzas, a fin de contar justificar una acción militar contra Ucrania, informa un funcionario de alto rango del gobierno del presidente Joe Biden. Por Aamer Madhani, Lorne Cook y Suzan Fraser. 531 palabras. AP Fotos. ACTUALIZADO.

Con:

-RUSIA-CHINA: Putin refuerza lazos con China durante tensiones por Ucrania.

MOR-GEN SIRIA-EEUU-INCURSIÓN

ATMEH, Siria - Una incursión de las fuerzas especiales de Estados Unidos en Siria mata al principal dirigente del Estado Islámico, anuncia el presidente Joe Biden. El objetivo de la incursión era Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurayshi, quien asumió la conducción de la milicia el 31 de octubre de 2019, días después de que Abu Bakr al-Baghdadi muriera durante otra incursión de Estados Unidos en la misma zona. Por Ghaith Alsayed, Bassem Mroue y Lolita C. Baldor. 1.058 palabras. AP Foto. ENVIADO.

EUR-GEN CORONAVIRUS-OMS-EUROPA

COPENHAGUE - Europa entra en un “posible desenlace” de la pandemia y el número de muertos por coronavirus empieza a estabilizarse, según la oficina europea de la Organización Mundial de la Salud. 450 palabras. AP Foto. ENVIADO.

Con:

-CORONAVIRUS-SUECIA: Suecia levanta las restricciones contra el COVID-19.

-CORONAVIRUS-UE: UE propone emitir certificados de COVID para facilitar los viajes.

___________________________________

SOLAMENTE EN AP

___________________________________

EUR-GEN UCRANIA-EUROPA-AP EXPLICA

SAINT-SYMPHORIEN, Bélgica - Marcadas por la pérdida de decenas de millones de vidas en sus territorios en dos guerras mundiales, muchos países de la Unión Europea desconfían de subir su gasto militar. Ahora, mientras crece la presión rusa en la frontera con Ucrania, enfrentan una dolorosa realidad: Europa sigue siendo muy dependiente de la fuerza de Estados Unidos para impedir otro posible gran conflicto. Por Raf Casert. 1.060 palabras. AP Foto. ENVIADO.

___________________________________

LATINOAMÉRICA Y EL CARIBE

___________________________________

AMC-GEN COSTA-RICA PRESIDENTE-ACUSACIÓN

SAN JOSÉ - La Fiscalía General de Costa Rica solicita retirar la inmunidad y la apertura de un juicio contra el presidente Carlos Alvarado por tres presuntos delitos relacionados con la unidad a través de la cual la Presidencia recolectaba datos diversos de la población. Por Javier Córdoba. 453 palabras. ENVIADO.

CAR-ECO PUERTO RICO-CRISIS

SAN JUAN - Natalie Jaresko anuncia que dejará su cargo después de cinco años al frente de una junta federal de control que supervisa las finanzas de Puerto Rico en medio de una histórica reestructuración de la deuda. Por Dánica Coto. 345 palabras. AP Fotos. ENVIADO.

AMS-GEN COLOMBIA-ABORTO

BOGOTÁ - La Corte Constitucional de Colombia aplaza el debate sobre una demanda por la despenalización total del aborto. La Corte debe dirimir la discusión luego de que una votación el 21 de enero resultara en un empate. Activistas a favor de la despenalización se manifestaron frente al tribunal mientras grupos anti-aborto han pedido por escrito a la Corte una audiencia pública y han recusado a un conjuez por supuestamente estar impedido por haberse pronunciado antes sobre la interrupción voluntaria del embarazo.. Por Astrid Suárez. 608 palabras. AP Foto. AP Video. ACTUALIZADO.

AMS-GEN ARGENTINA-COCAÍNA ADULTERADA

BUENOS AIRES - La policía argentina recupera más de 15.000 dosis de la cocaína adulterada que causó la muerte de 20 personas y dejó casi un centenar de hospitalizados, un hecho criminal inédito en la historia del país. Al menos siete personas son arrestadas. 950 palabras. AP Foto. AP Video. ACTUALIZADO.

AMS-GEN PERÚ-MINISTRO CRISIS

LIMA - El nuevo primer ministro peruano Héctor Valer inicia su gestión en medio de una controversia luego de que se conoció que en 2017 el Poder Judicial dictó medidas de protección en favor de su esposa por violencia física y un año antes su hija lo había denunciado ante la policía por golpearla. Por Franklin Briceño. 608 palabras. ACTUALIZADO.

___________________________________

ESTADOS UNIDOS

___________________________________

AMN-GEN CORONAVIRUS-EEUU-PRUEBAS

WASHINGTON - El gobierno de EEUU, que trata de llenar un frustrante vacío en la cobertura de las pruebas de coronavirus, anuncia que las personas con Medicare podrán obtener pruebas gratuitas sin necesidad de receta médica con mucha más facilidad en las próximas semanas. Por Ricardo Alonso-Zaldivar. 361 palabras. AP Fotos. ENVIADO.

REP-MED CORONAVIRUS-VACUNAS

SIN PROCEDENCIA — Las vacunas contra el COVID-19 están salvando innumerables vidas, pero no pueden frenar el caos cuando una nueva variante altamente contagiosa llega a la escena, haciendo que la gente se pregunte: ¿Vamos a necesitar refuerzos frecuentes? ¿Una nueva fórmula? ¿Un nuevo tipo de vacuna? Eso no está claro, pero ahora que las vacunas actuales hacen su trabajo, muchos expertos advierten que no se debe fijar la mira demasiado alto. Por Lauren Nargaard. 1040 palabras. AP Fotos. ENVIADO.

AMN-ECO META

SIN PROCEDENCIA - El valor de Meta, antes conocida como Facebook, pierde casi 200.000 millones de dólares tras reportar costos mucho más altos y dar un pronóstico de ingresos débil, asustando a los inversionistas. Meta está invirtiendo fuertemente en su proyecto futurista del “metaverso”, pero por ahora, depende de los ingresos publicitarios para casi todos sus ingresos. Por Barbara Ortutay. 524 palabras. AP Foto. ENVIADO.

AMN-CLI EEUU-TORMENTA INVERNAL

CHICAGO - Una fuerte tormenta invernal con millones de estadounidenses en su camino sigue dejando una mezcla de lluvia, lluvia gélida y nieve sobre Estados Unidos y complica los desplazamientos debido a los riesgos en la carretera y a las cancelaciones de miles de vuelos. Por Kathleen Foody y Jill Bleed. 588 palabras. AP Foto. ENVIADO.

MUN-GEN SANCIONES-TECNOLOGÍA MARÍTIMA

MIAMI - Tecnologías que esconden la ubicación de un barco y que antes tenían sólo las principales fuerzas militares del mundo se están esparciendo rápidamente por la industria marítima global y gobiernos como los de Irán y Venezuela -y las opacas compañías de transporte de las que dependen para transportar su petróleo- buscan maneras de evadir sanciones estadounidenses. Por Joshua Goodman. 1.330 palabras. AP Foto. ENVIADO.

REP-GEN EEUU-ESCASEZ DE ENFERMEROS

SIN PROCEDENCIA - Muchos hospitales en Estados Unidos están buscando en el exterior para contratar a profesionales de la salud ante una agobiante escasez de enfermeros en medio de la pandemia del coronavirus. Por Amy Taxin. 1.200 palabras. AP Foto.

___________________________________

MUNDO

___________________________________

REP-GEN CHINA-XI JINPING

BEIJING — La última vez en que China fue anfitrión de las olimpiadas, Xi Jinping coordinó todos los juegos. Ahora que el evento deportivo ha regresado, es presidente del país entero. Por Joe McDonald. 1.280 palabras. AP foto. ENVIADO

REP-GEN CORONAVIRUS-ÁFRICA

HARARE, Zimbabue - A diferencia de los países ricos, en África escasean las pruebas de COVID-19, especialmente las de uso doméstico. Ello, aunado a la escasez de vacunas, ha dejado a millones de personas pobres sin manera de detener la propagación de la enfermedad. Por Maria Cheng y Farai Mutsaka. 1.000 palabras. AP foto. ENVIADO

EUR-GEN RUSIA-ALEMANIA-MEDIOS

MOSCÚ - Rusia ordena el cierre de la oficina en Moscú de la emisora pública alemana Deutsche Welle y retirará las acreditaciones de su personal. La acción es en represalia por un movimiento alemán contra la televisión estatal rusa RT. Por Dasha Litvinova. 334 palabras. ENVIADO.

EUR-GEN RUSIA-CHINA

MOSCÚ - El presidente de Rusia, Vladimir Putin, tiene previsto visitar Beijing en medio de crecientes tensiones en torno a Ucrania. El viaje pretende reforzar los lazos de Moscú con China y coordinar sus políticas ante la presión occidental. Por Vladimir Isachenkov. 310 palabras. ENVIADO.

EUR-INM TURQUÍA-MIGRANTES

ESTAMBUL -Las autoridades turcas hallan siete cadáveres más cerca de la frontera con Grecia y elevan a 19 el número de migrantes que han fallecido congelados en la zona fronteriza. 330 palabras. ENVIADO.

___________________________________

DEPORTES

___________________________________

DEP-OLI BEIJING-PANORAMA

BEIJING - Los Juegos Olímpicos de Invierno de 2022 fueron problemáticos desde su gestación. La cita de Beijing será inaugurada el viernes y toda la atención se enfocará en China, país con un historial de derechos humanos que perturba a muchos, de gobierno autoritario y una estrategia de “tolerancia cero” frente al COVID. Serán tal vez los Juegos Olímpicos con más restricciones en la historia. Por Eddie Pells. 800 palabras. AP Foto. ENVIADO.

Con:

-BEIJING-CORONAVIRUS: Organizadores anuncian 55 positivos más por COVID-19.

-BEIJING-RELEVO ANTORCHA: El relevo de la antorcha olímpica pasa por la Gran Muralla.

-BEIJING-AFICIONADOS: Organizadores invitarán a 150.000 aficionados a los Juegos.

DEP-FUT COI-MUNDIAL BIENAL

BEIJING - El plan de la FIFA de disputar la Copa Mundial de fútbol cada dos años es catalogado como una amenaza al resto de los deportes por parte del Comité Olímpico Internacional. Por Graham Dunbar. 500 palabras. AP Foto. ENVIADO.

DEP-FUT COPA DEL REY

MADRID - El Real Madrid busca el pase a las semifinales de la Copa del Rey al visitar al Athletic Bilbao en el estadio San Mamés. Por Tales Azzoni. 400 palabras. AP Foto. Editores: juego comienza a las 2030 GMT.

___________________________________

ESPECTÁCULOS Y CULTURA

___________________________________

ESP-GEN GBRETAÑA-REINA-JUBILEO DE PLATINO

LONDRES - Gran Bretaña celebrará el Jubileo de Platino de la reina Isabel II el domingo para conmemorar 70 años desde que fue proclamada reina. Isabel ha supervisado la modernización de la monarquía y su adaptación a expectativas en evolución a lo largo de su reinado. El Imperio Británico se extendía por todo el mundo y la monarquía era reverenciada cuando ascendió al trono el 6 de febrero de 1952. El mundo ha pasado por cambios profundos desde entonces, pero la mayoría de la gente en Gran Bretaña se mantiene leal a su reina. Por Sylvia Hui. 1.200 palabras. AP Foto.

ESP-CIN BAFTA-NOMINACIONES

LONDRES - El éxito de ciencia ficción “Dune” (“Duna”) y el oscuro western de Jane Campion “The Power Of The Dog” (“El poder del perro”) encabezan las nominaciones a los Premios de la Academia Británica de Cine (BAFTA), con Benedict Cumberbatch, Leonardo DiCaprio y Lady Gaga entre los nominados a los premios de actuación. “Dune” recibió 11 nominaciones incluyendo mejor película, cinematografía y música original. “The Power of the Dog” la sigue con ocho nominaciones incluyendo mejor director y mejor película. Por Sylvia Hui. 400 palabras. AP Foto.

___________________________________

NOS PUEDEN CONTACTAR EN:

___________________________________

Dudas y comentarios con el subdirector de Noticias y Producción para América Latina y el Caribe de The Associated Press, Eduardo Castillo, al correo electrónico ecastillo@ap.org y/o al teléfono en Ciudad de México +5255 3300-7620

En caso de alguna pregunta sobre los despachos enviados, por favor llame a los teléfonos +5255 33007620 y/o +1212 621-1647 o escriba a los correos electrónicos msa@ap.org y SupervisoresLPA@ap.org

Para preguntas sobre la cobertura de deportes escriba a deportes@ap.org y sobre el hilo de fotos al correo electrónico latamphotodesk@ap.org

___________________________________

EN TWITTER:

___________________________________

Síganos nuestras cuentas de Twitter: @AP_Noticias, @AP_Deportes y @AP_Espectaculos