Las aerolíneas piden a Biden que elimine los tests de covid para entrar a EE.UU.

Washington, 2 feb (EFE).- Una coalición de aerolíneas y empresas del sector turístico pidieron este miércoles al Gobierno de Estados Unidos que elimine los tests de la covid-19 a los pasajeros vacunados que quieren entrar en el país, al poner en duda su utilidad y asegurar que perjudican el turismo internacional. En una carta dirigida al coordinador de la Casa Blanca para la respuesta al coronavirus, Jeff Zients, las aerolíneas reclamaron que se suprima el actual requisito de presentar un test negativo de covid-19 realizado un día antes de viajar a EE.UU. "Las encuestas llevadas a cabo a los pasajeros aéreos indican que los test son un factor determinante a la hora de renunciar a viajar internacionalmente. La gente sencillamente no está dispuesta a correr el riesgo de no poder regresar a EE.UU.", indicaron en la misiva al Gobierno. Desde las aerolíneas aseguraron que la alta tasa de vacunación y la mayor inmunidad desarrollada por gran parte de la población a la covid-19 justifican que se elimine la medida, lo que ayudaría a la recuperación económica de la industria turística y de viajes en EE.UU. Entre los firmantes de la carta está Airlines for America, asociación que agrupa a aerolíneas como American Airlines, Delta Air Lines y United Airlines Holdings. El lunes, el Gobierno de Estados Unidos situó a México, Brasil, Chile y otros nueve países y territorios en la categoría 4 de transmisión del coronavirus, definida como de riesgo "muy alto", ante lo que aconsejó a sus ciudadanos no viajar a esos países. Además de México, Chile y Brasil, los Centros para el Control de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) también metieron en esa clasificación a Ecuador, Paraguay, Filipinas, San Vicente y las Granadinas, Singapur, Moldavia, Kosovo, Anguila y la Guayana Francesa. EE.UU. es el país más golpeado por la pandemia de covid-19, con más de 75 millones de casos y 890.000 fallecidos.