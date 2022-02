Las acciones de Meta se hunden un 20% al perder Facebook usuarios diarios por primera vez

Foto de archivo de una impresión 3D de los logos de Facebook y Meta Nov 2, 2021. REUTERS/Dado Ruvic/

2 feb (Reuters) -Las acciones de Meta Platforms Inc, propietaria de Facebook, se desplomaron más de un 20% a última hora del miércoles después de que la empresa de redes sociales publicara unas previsiones más débiles de lo esperado, culpando a los cambios de privacidad de Apple y a la mayor competencia por los usuarios de rivales como TikTok.

Los usuarios activos diarios globales de Facebook disminuyeron por primera vez con respecto al trimestre anterior, a 1.929 millones desde 1.930 millones.

Meta dijo que se enfrentó al impacto de los cambios de privacidad de Apple Inc en su sistema operativo, que han hecho más difícil para las marcas orientar y medir sus anuncios en Facebook e Instagram. También señaló problemas macroeconómicos como las interrupciones en la cadena de suministro.

El gigante tecnológico, creado hace 18 años, que también se enfrenta a la presión de plataformas como TikTok y YouTube de Google, dijo que esperaba una desaceleración del crecimiento de los ingresos en el próximo trimestre debido a la mayor competencia por el tiempo de los usuarios y que se centrará en lograr una mayor interacción de los usuarios con características como su oferta de videos cortos Reels, que generan menos ingresos.

Facebook informó de 2.910 millones de usuarios activos mensuales en el cuarto trimestre, sin mostrar ningún crecimiento en comparación con el trimestre anterior.

El desplome de las acciones de Meta en las plataformas electrónicas después del cierre de la sesión regular en Wall Street ha borrado 200.000 millones de dólares de su valor de mercado, mientras que sus competidoras Twitter Inc, Snap Inc y Pinterest Inc perdieron otros 15.000 millones de dólares de valor.

Las acciones de Alphabet Inc, que el martes anunció unas ventas trimestrales récord que superaron las expectativas, bajaron casi un 2%.

Meta, propietaria de la segunda plataforma de anuncios digitales más grande del mundo después de Google, había advertido previamente que su negocio de publicidad enfrentaba una "incertidumbre significativa" en el cuarto trimestre.

El director financiero de Meta, Dave Wehner, dijo a los analistas en una conferencia telefónica que el impacto de los cambios de privacidad de Apple podría ser "del orden de 10.000 millones de dólares" para 2022.

Los cambios de Apple en su software operativo dan a los usuarios la opción de evitar que las aplicaciones rastreen su actividad en internet para los anuncios, lo que dificulta a los anunciantes que dependen de los datos para desarrollar nuevos productos y conocer su mercado.

Meta prevé que los ingresos del primer trimestre se sitúen entre 27.000 y 29.000 millones de dólares. Los analistas esperaban 30.150 millones de dólares, según datos de IBES de Refinitiv.

"Está claro que hay muchos grandes obstáculos por delante, ya que Meta se enfrenta a una nueva y dura competencia por los ingresos publicitarios, como TikTok, y mientras lidia con los continuos desafíos de segmentación y medición de anuncios de los cambios de Apple en iOS", dijo la analista de Insider Intelligence Debra Aho Williamson.

Los ingresos totales de la empresa, la mayor parte de los cuales provienen de la venta de anuncios, aumentaron a 33.670 millones de dólares en el cuarto trimestre, frente a los 28.070 millones de dólares del año anterior, superando las estimaciones de los analistas de 33.400 millones de dólares, según los datos de IBES de Refinitiv.

"Estoy animado por el progreso que hicimos este año pasado en una serie de importantes áreas de crecimiento como Reels, el comercio y la realidad virtual, y seguiremos invirtiendo en estas y otras prioridades clave en 2022 mientras trabajamos para construir el metaverso", dijo el CEO Mark Zuckerberg en el comunicado sobre los resultados.

En la conferencia de resultados de Meta, dijo que la competencia por los usuarios era uno de los factores que afectaban al negocio, mencionando la aplicación de vídeos cortos TikTok por su nombre y haciendo hincapié en el compromiso de Meta de proporcionar servicios para los adultos jóvenes.

Las pérdidas netas de Reality Labs, el negocio de realidad aumentada y virtual de la empresa, fueron de 10.200 millones de dólares en todo el año 2021, frente a las pérdidas de 6.600 millones del año anterior. Era la primera vez que la compañía desglosaba este segmento en sus resultados.

Zuckerberg había advertido previamente que la inversión de la compañía en esta área reduciría el beneficio operativo de 2021 en 10.000 millones de dólares y que no sería rentable "en ningún momento en el futuro cercano".

Reality Labs obtuvo unos ingresos de unos 2.300 millones de dólares en 2021. La compañía no ha hecho públicas las cifras de ventas de sus auriculares de realidad virtual Quest.

La compañía dijo el miércoles que este año cambiaría su ticker de acciones a "META", el último paso en su cambio de marca para centrarse en el metaverso, una idea futurista de entornos virtuales donde los usuarios pueden trabajar, socializar y jugar.

El gigante tecnológico, que cambió su nombre en octubre para reflejar este proyecto, apuesta por que el metaverso será el sucesor de la internet móvil.

"Los inversores que miran a Meta están empezando a darse cuenta de que comprar sus acciones ya no es principalmente una inversión en su plataforma publicitaria", dijo Flynn Zaiger, director general de la agencia de medios sociales Online Optimism. "Invertir en Meta ahora se parece más a un compromiso de que crees que el metaverso reemplazará gran parte de la experiencia de los consumidores de internet hoy en día".

El cambio de marca de Meta se produce en un momento de creciente escrutinio por parte de parlamentarios y reguladores por las acusaciones de conducta anticompetitiva y por las repercusiones de cómo gestiona los contenidos dañinos o engañosos en sus plataformas de Facebook e Instagram.

(Reporte de Nivedita Balu en Bengaluru; traducido por Tomás Cobos)