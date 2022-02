Lagarde ve que la situación ha cambiado y no cierra la subida de tipos 2022

Fráncfort (Alemania), 3 feb (EFE).- La presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, ha reconocido este jueves que la situación ha cambiado y no ha cerrado la puerta a una subida de los tipos de interés en 2022 como hasta ahora, por lo que el euro se ha apreciado hasta 1,14 dólares, máximo desde mediados de enero. En la rueda de prensa virtual tras la reunión del Consejo de Gobierno, Lagarde no ha reiterado que en 2022 no se van a dar las circunstancias para subir los tipos de interés. Hasta ahora Lagarde y otros miembros del BCE habían dicho que en 2022 no se iban a dar las circunstancias para subir los tipos de interés, pero hoy no ha reiterado esta afirmación. Lagarde ha dicho que "la situación ha cambiado", que hay riesgos al alza para los precios y que en marzo tendrán más datos económicos para decidir. El euro se ha apreciado durante la rueda de prensa y ha alcanzado los 1,14 dólares. Lagarde también prevé que el conflicto entre Rusia y Ucrania podría incrementar más los precios de la energía y ha asegurado que van a estar muy atentos a este riesgo. Ha explicado que hay una "preocupación unánime" en el Consejo de Gobierno por las cifras de inflación y el impacto que pueden tener en la economía y ha hecho hincapié en que el BCE subirá los tipos de interés una vez que todas las compras de deuda finalicen. EFE aia/ie