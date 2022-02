La curva de contagios por covid-19 desacelera un 10 % en Perú

Lima, 2 feb (EFE).- El ministro de Salud de Perú, Hernando Cevallos, informó este miércoles que la curva de contagios por covid-19 reportó una desaceleración del 10 % en el país, uno de los epicentros mundiales de la pandemia, donde actualmente más del 70 % de las camas de Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) están ocupadas. "Hay una disminución de aproximadamente un 10 % de la cantidad de contagios. No es que no hay contagios, es decir, que se ha desacelerado la curva de incremento de los contagios. Por lo tanto, no podemos bajar la guarda porque sigue habiendo contagios, y bastantes", declaró Cevallos al diario La República. Según datos de la cartera de Salud, los casos positivos de covid-19 disminuyeron un 41,6 % entre la tercera y la cuarta semana de enero, cuando el país pasó de registrar 424.064 casos semanales a un total de 241.967. En el mismo periodo, sin embargo, los decesos por coronavirus se incrementaron en un 41,2 % al pasar de un promedio semanal de 924 fallecimientos a 1.305. Mientras el Perú atraviesa la tercera ola de contagios, con predominio de la variante ómicron, el 71,3 % de sus camas UCI están ocupadas, una cifra que asciende hasta el 94,9 % en Lima, donde vive un tercio de la población del país, según reportó la emisora RPP. A nivel nacional, la campaña de inmunización contra la covid-19 ya ha permitido aplicar hasta el momento más de 57,2 millones de dosis y alcanzar a más del 83 % de la población objetivo mayor de 12 años con las dos dosis requeridas, lo que supone más de 23,2 millones de personas, de las cuales 8 millones ya cuentan con la tercera dosis de refuerzo. En paralelo, el Gobierno peruano empezó la semana pasada el proceso de vacunación contra el coronavirus a niños entre 5 y 11 años, dos meses antes de la posible vuelta a las escuelas, programada por el Ministerio de Educación para finales de marzo, cuando se espera que los menores peruanos, que llevan desde diciembre de 2019 sin ir al colegio, puedan volver a las clases presenciales. En las últimas 24 horas, Perú sumó 10.634 nuevos casos de covid-19 y 87 decesos, con los que el país ya acumula más de 3,2 millones de contagios y 206.220 fallecimientos desde el inicio de la pandemia en marzo de 2020, unas cifras que le hacen ostentar la tasa de mortalidad más alta del mundo por esta enfermedad. EFE csr/rrt