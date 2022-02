Jueves, 3 de febrero de 2022 (23.45 GMT)

YIHADISTAS SIRIA ================ ATAQUE - Beirut - El líder del grupo yihadista Estado Islámico (EI), Abu Ibrahim al Hashimi al Qurashi, murió este jueves junto a otras doce personas en una operación de Estados Unidos en el noroeste de Siria, días después de que los terroristas protagonizaran un motín en la prisión de Geweran, su mayor acción en el país desde 2019. Por Noemí Jabois (ENVIADA) (foto)(vídeo) EEUU - Washington - El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, defendió este jueves la operación que acabó con el líder del Estado Islámico (EI), Abu Ibrahim al Hashimi al Qurashi, que murió tras provocar él mismo una explosión suicida que causó la muerte a varios de sus familiares. Por Lucía Leal. (ENVIADA) (foto) (vídeo) -------- UCRANIA CRISIS ============== TROPAS - Bruselas - El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, advirtió este jueves de que Rusia lleva a cabo en los últimos días su “mayor” despliegue militar en Bielorrusia desde la Guerra Fría, mientras mantiene dentro y alrededor de Ucrania a "más de 100.000 tropas". (ENVIADA) (foto) (vídeo) (audio) OBSERVADORES - Viena - Rusia impide la asistencia de observadores a sus grandes maniobras militares - como las que tienen ahora lugar cerca de las fronteras con Ucrania - y falta así a sus compromisos internacionales de transparencia, aseguran diversos diplomáticos occidentales y analistas. Por Luis Lidón (ENVIADA) (foto) (audio) FRONTERA - Járkov (Ucrania) - Járkov, una de las ciudades más "rusas" de Ucrania, aprende paulatinamente a hablar en ucraniano con el fin de quitarle argumentos al Kremlin para reclamar este territorio de mayoría rusoparlante. Por Fernando Salcines, enviado especial. (ENVIADA) (foto) (vídeo) (audio) TURQUÍA - Kiev - El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, se ofreció hoy para mediar entre Rusia y Ucrania al proponer su país como sede de posibles negociaciones, tras reunirse con su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski. (ENVIADA) (foto) (vídeo) ----------- PEKÍN 2022 - Pekín - La capital china afina los últimos detalles en la víspera de la inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno, un evento atípico que se desarrollará íntegramente dentro de una "burbuja" para prevenir la covid-19 y salpicado además por el boicot diplomático de países occidentales, entre ellos Estados Unidos. Por Lorena Cantó (ENVIADA) (foto) (vídeo) BRASIL PERÚ - Brasilia - El presidente brasileño, Jair Bolsonaro, recibió este jueves a su homólogo peruano, Pedro Castillo, en una cita en la que olvidaron sus diferencias ideológicas y los problemas políticos que ambos enfrentan, para afinar la cooperación bilateral. (ENVIADA) (foto) ARGENTINA DROGAS - Buenos Aires - La muerte en Argentina de 20 personas por consumir cocaína adulterada, adquirida en un barrio miseria de la provincia de Buenos Aires, ha generado gran conmoción social y puesto sobre la mesa la necesidad de reforzar la lucha contra el narcotráfico y las adicciones, en el difícil contexto de altas tasas de pobreza que vive el país. (ENVIADA) (foto) (vídeo) RUSIA ARGENTINA - Moscú - El presidente de Argentina, Alberto Fernández, abrió hoy a Rusia las puertas de América Latina en su primera visita a este país, donde fue recibido con los brazos abiertos por el jefe del Kremlin, Vladímir Putin. (ENVIADA) (foto) (vídeo) (audio) CUBA EMBARGO - La Habana - El controvertido embargo de Estados Unidos a Cuba cumple este jueves su 60 aniversario como una de las causas que explica la grave crisis que atraviesa la isla pero sin ser la única, explican los expertos. (ENVIADA) (video) CORONAVIRUS =========== EUROPA - Copenhague - El alto índice de población vacunada e infectada, la menor severidad de la variante ómicron y la estacionalidad proporcionan a Europa la posibilidad de controlar la pandemia de coronavirus e impulsar un cambio de estrategia, sostuvo este jueves la Organización Mundial de la Salud (OMS). (ENVIADA) (audio) ANTÁRTIDA - Isla Rey Jorge (Antártida chilena) - Cuando se desató la pandemia de la covid-19, que alteró nuestras vidas con largos y desacostumbrados encierros, pocos llegaron a imaginar que aislarse pudiera suponer una necesidad incluso en lugares tan remotos como el desierto, el espacio o la Antártida. Por Alberto Valdés (Crónica) (ENVIADA) (foto) (vídeo) (audio) ----------- EEUU ARMAS - Nueva York - El presidente de EEUU, Joe Biden, presenta este jueves en Nueva York un plan de seguridad y de servicios sociales que ayude a atajar la violencia armada, preocupación creciente entre los neoyorquinos y tras la petición de ayuda del propio alcalde, Eric Adams. (ENVIADA) (foto) (video) (audio) UE BCE - Fráncfort -La presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, no ha frenado este jueves las expectativas de los mercados de una subida de los tipos de interés en 2022. (ENVIADA) (audio) R.UNIDO IRLANDA DEL NORTE - Dublín - Las fricciones que está causando el Protocolo del Brexit en Irlanda del Norte han provocado este jueves la dimisión del ministro principal, el unionista Paul Givan, y la caída del Ejecutivo autónomo, lo que sume a la provincia británica en una nueva crisis y tensa el diálogo entre la UE y el Reino Unido. Por Javier Aja (ENVIADA) PREMIOS BAFTA - Londres - La cinta de ciencia ficción "Dune", del canadiense Dennis Villeneuve, encabeza la edición de este año de los premios Bafta de la academia del cine británico con once nominaciones, cuatro más que la triunfadora en los Globos de Oro "The power of the dog", de Jane Campion, y cinco más que "Belftast", de Kenneth Branagh. (ENVIADA) (audio) Crónicas ------------- GAZA TELEVISIÓN - Gaza - La bloqueada Franja de Gaza admite estos días banderas israelíes, carteles en hebreo y el retrato de Theodor Herzl, el padre del sionismo moderno, pero solo en un estudio de televisión del movimiento islamista Hamás, que controla el enclave desde 2007. Por Saud Abu Ramadan (ENVIADA) (foto) (vídeo) VENEZUELA CHÁVEZ - Caracas - El 4 de febrero de 1992 el nombre del entonces teniente coronel Hugo Chávez se hizo familiar para los venezolanos. Al frente de 2.000 soldados lideró un golpe de Estado que fracasó, pero que le sirvió para, siete años más tarde, llegar a la Presidencia de Venezuela con una idea fija en su mente: "cambiarlo todo". Por Gonzalo Domínguez Loeda (ENVIADA) (foto) (video) ARGENTINA PATRIMONIO - Buenos Aires - Toneladas de fósiles, huevos de dinosaurio, más de 10.000 objetos arqueológicos y otros 3.000 bienes como monedas, libros, cuadros o esculturas son parte del material recuperado en los últimos 20 años por la Policía Federal Argentina, que trabaja en cooperación internacional contra el expolio cultural, delito que cada año mueve en el mundo miles de millones de dólares. Por Julieta Barrera (ENVIADA) (foto) (video) Entrevistas -------------- ROLAND EMMERICH - Los Ángeles (EE.UU.) - El cineasta alemán Roland Emmerich, maestro del cine de catástrofes, vuelve a imaginar a la humanidad al borde de la destrucción en "Moonfall", un regreso al género con que el se hizo un hueco en Hollywood gracias a títulos como "Independence Day", "The Patriot" y "2012". Por Javier Romualdo (ENVIADA) (foto) (video) AFGANISTÁN CINE - Bruselas - Con el pelo descubierto y las uñas de rojo brillante, la cineasta afgana Sahraa Karimi habla con determinación y nostalgia sobre su hogar, sus películas y su huida de Kabul tras la toma de los talibanes en agosto de 2021. Sabe que no tenía muchas otras opciones si quería seguir ejerciendo de cineasta, porque el nuevo régimen, afirma, "tiene miedo de los artistas". Por Laura Zornoza (ENVIADA) (vídeo) (foto)