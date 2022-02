Jueves, 3 de febrero de 2022 (12.00 GMT)

=========== UCRANIA CRISIS =========== TROPAS El despliegue militar ruso en Bielorrusia es el mayor desde la Guerra Fría, según la OTAN Bruselas (EFE).- El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, advirtió este jueves de que el despliegue de tropas de Rusia en Bielorrusia, vecina a Ucrania, en los últimos días, es “el mayor” que Moscú lleva a cabo desde la Guerra Fría. “Se esperan 30.000 tropas de combate, Spetsnaz -fuerzas especiales de operaciones-, cazas incluyendo Su-35, misiles Iskander con capacidad dual y sistemas de defensa aérea S-400”, indicó Stoltenberg en una declaración a la prensa en el cuartel general de la Alianza, en la que alertó de que se trata de una “amplia gama de modernas capacidades militares”. Además, Stoltenberg advirtió de que ese despliegue “se combina” con el ejercicio nuclear anual de Rusia previsto para febrero. RUSIA Rusia insta a Estados Unidos a no agravar las tensiones en el este de Europa Moscú (EFE).- Rusia instó hoy a Estados Unidos a no agravar las tensiones y subrayó que adoptará medidas ante los planes de Washington de enviar un contingente militar adicional a Europa del Este por la situación en torno a Ucrania. El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, dijo que que "ahora no se trata simplemente de declaraciones provocadoras acerca de que pronto habrá una guerra y que todos pagarán un precio terrible, sino del envío de soldados estadounidenses a países europeos" junto a las fronteras de Rusia. "Es evidente que no son pasos que apunten a la desescalada de la tensión; por el contrario, son acciones que incrementan la tensión", recalcó. OBSERVADORES Rusia impide la asistencia de observadores a sus grandes maniobras militares Viena (EFE).- Rusia impide la asistencia de observadores a sus grandes maniobras militares - como las que tienen ahora lugar cerca de las fronteras con Ucrania - y falta así a sus compromisos internacionales de transparencia, aseguran diversos diplomáticos occidentales y analistas. Uno de esos acuerdos, crucial para reducir tensiones en los movimientos de tropas, es el "Documento de Viena", adoptado en 1991 y actualizado en 2011 en el seno de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE). Esta institución, formada por 57 estados, es la única, aparte de Naciones Unidas, en la que Rusia, Occidente y Ucrania se sientan a la misma mesa, y cuenta con algunos acuerdos clave para fomentar la transparencia y crear así confianza. Dado que unas maniobras inesperadas o una gran acumulación de tropas suelen alarmar a otros Estados, el "Documento de Viena" establece la obligación de informar de movimientos militares y aceptar observadores cuando se superan ciertos límites. ----------- SIRIA EE. UU. Rescatistas elevan a 13 muertos en una operación de EE. UU. en Siria, 6 de ellos niños Beirut (EFE).- Los denominados Cascos Blancos, un grupo de rescatistas que opera en las áreas de Siria controladas por la oposición, elevaron a 13, entre ellos seis menores, el número de muertos en una operación lanzada esta madrugada por las fuerzas estadounidenses en la provincia noroccidental de Idlib. La organización, que se encargó de tratar a los heridos y recuperar los cuerpos, explicó en su cuenta de Twitter que las víctimas se produjeron por unos "ataques y enfrentamientos" que tuvieron lugar justo después de la operación especial contra una vivienda en la zona de Atme. Los efectivos estadounidenses descendieron al área, fronteriza con la localidad turca de Iskanderun, en una "incursión aérea", según los Cascos Blancos. PAKISTÁN ATAQUE Al menos 7 soldados y 13 insurgentes muertos en dos ataques en Pakistán Islamabad (EFE).- Al menos siete soldados y trece insurgentes murieron en dos ataques contra puestos de seguridad en la conflictiva provincia de Baluchistán, según el último balance de víctimas, en medio de un aumento de la violencia en el país. Los ataques contra dos campamentos de las fuerzas paquistaníes se produjeron anoche en las zonas de Panjgur y Naushki, informó este jueves en un comunicado la oficina de prensa del Ejército paquistaní (ISPR). En Naushki, las fuerzas de seguridad se enfrentaron y mataron a nueve "terroristas", mientras que "cuatro valientes soldados fallecieron, incluyendo un oficial, mientras rechazaban el ataque", señaló el ISPR. La oficina añadió que otros cuatro insurgentes murieron en Panjgur, así como tres soldados, y otros cuatro miembros de las fuerzas de seguridad resultaron heridos. ========== CORONAVIRUS ========== EUROPA La OMS cree que Europa está en una situación "única" para controlar la pandemia Copenhague (EFE).- La Organización Mundial de la Salud (OMS) dijo hoy que el alto índice de población vacunada e infectada, la menor severidad de la variante ómicron y la estacionalidad proporcionan a Europa la posibilidad de controlar la pandemia de coronavirus e impulsar un cambio de estrategia. "La pandemia no ha terminado, pero por primera vez estamos en una situación única para controlarla", dijo en rueda de prensa el director de OMS-Europa, Hans Kluge. Resaltó no obstante que la semana pasada se registraron 12 millones de nuevos casos en la región europea de la OMS -que comprende 53 países, varios de Asia Central-, la mayor cifra desde el inicio de la pandemia, y que los ingresos hospitalarios siguen aumentando, aunque a menor ritmo y no en cuidados intensivos, mientras las muertes se empiezan a estancar. RUSIA Rusia notifica 155.768 nuevos contagios en las últimas 24 horas, nuevo máximo diario Moscú (EFE).- Rusia registró en las últimas 24 horas 155.768 casos de covid-19, nuevo máximo diario desde el comienzo de la pandemia, informaron este jueves las autoridades sanitarias. El número de contagios detectados aumentó en más de 13.000 en comparación con el día anterior mientras que la cifra de decesos por coronavirus disminuyó ligeramente, de 678 a 667. Rusia acumula ya 12.284.564 casos de covid-19 y 333.357 fallecimientos, aunque la cifra oficial de exceso de muertes prácticamente duplica este número. Las autoridades atribuyen el drástico incremento de casos a la rápida propagación de la variante ómicron del coronavirus, mucho más contagiosa que otras. JAPÓN Japón supera los 3 millones de contagios acumulados con el virus al alza Tokio (EFE).- El número de contagios de covid-19 acumulados en Japón desde el inicio de la pandemia superó hoy los 3 millones, mientras las infecciones continúan al alza y Tokio y otras regiones estudian endurecer sus medidas para frenar al virus. La capital nipona registró este jueves más de 20.000 contagios diarios, al igual que en la víspera, lo que suponen los mayores niveles hasta la fecha. En el conjunto del país, la cifra ha superado los 90.000 casos en estos dos últimos días, también un volumen récord, según los datos adelantados por la cadena estatal nipona NHK. La continuada aceleración de los contagios que viene registrando Japón desde inicios de enero y debido a la propagación de la variante ómicron llevó a las autoridades niponas a elevar la alerta sanitaria e introducir nuevas restricciones en las últimas semanas. AMÉRICA La mitad de la población de los países pobres de América sigue sin vacunar Washington (EFE).- Más de la mitad de la población de los países con menores ingresos en el continente americano sigue sin haberse vacunado, según los datos de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), que cifra en un 54 % el porcentaje de personas de esos países que no tiene aún ni una sola dosis. En su rueda de prensa semanal, la directora de la OPS, Carissa Etienne, celebró que un 63 % de la población de América ya está plenamente vacunada, una de las tasas más altas del mundo, pero advirtió de que la inoculación sigue siendo muy desigual. ------------ EEUU VIOLENCIA La utilización de "armas fantasma" en EE. UU. ha aumentado un 400 % en 4 años Nueva York (EFE).- La utilización de "armas fantasma" en EE.UU., pistolas ensambladas de forma casera y que carecen de numero de serie que las identifique, ha aumentado un 400 % desde 2016, según cifras dadas a conocer hoy, que han llevado al Gobierno estadounidense a lanzar una iniciativa nacional para prevenir su uso. "Las armas de fabricación privada, también conocidas como 'armas fantasma', han contribuido al rápido crecimiento de crímenes violentos", apuntó un alto funcionario de la administración de Joe Biden, quien este jueves visita Nueva York por el aumento de la violencia armada en la ciudad en los últimos dos años. Desde el 1 de enero de 2016 hasta el 31 de diciembre 2020, se han requisado un total de 23.906 "armas fantasma", de las cuales 325 habían sido utilizadas en homicidios o en intentos de homicidio, concretó la fuente, que habló bajo condición de anonimato. CHINA ECUADOR Lasso llega a Pekín para los JJ. OO. y renegociar la deuda de Ecuador con China Pekín (EFE).- El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, llegó hoy a Pekín para participar en la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno y abordar con el Gobierno del país asiático la renegociación de la deuda y la firma de un tratado de libre comercio. "Llegamos a China con dos objetivos muy importantes para el Ecuador: un acuerdo de libre comercio y la renegociación de la deuda. Son días llenos de trabajo entre los equipos de ambos países. Estamos seguros de que los resultados serán positivos y beneficiarán al pueblo ecuatoriano", escribió el mandatario en su cuenta de Twitter.La televisión estatal china emitió imágenes de la llegada del gobernante ecuatoriano, que permanecerá en todo momento dentro de la "burbuja" de seguridad en la que se desarrollarán los Juegos para prevenir contagios de covid-19. PERÚ GOBIERNO El partido opositor Renovación Popular presentará una moción para destituir al presidente de Perú Lima (EFE).- La bancada del partido opositor Renovación Popular anunció este miércoles que presentará una moción de vacancia (destitución) contra el presidente de Perú, Pedro Castillo, por considerar que este se ha "burlado del país" y no tiene "competencias" para mantenerse en el cargo. Por su parte, el nuevo presidente del Consejo de Ministros, Héctor Valer, cree que la crisis política que afrontó el Ejecutivo durante los últimos días "ya pasó" e hizo un llamamiento a "buscar la tranquilidad" que su país necesita. NICARAGUA ONG El Parlamento de Nicaragua ordena el cierre de cinco universidades y 11 ONG Managua (EFE).- La Asamblea Nacional (Parlamento) de Nicaragua, de mayoría oficialista, canceló este miércoles los permisos de operación de cinco universidades y a otras 11 ONG nicaragüenses, con lo que suman 80 las organizaciones civiles sin fines de lucro ilegalizadas desde diciembre de 2018, a petición del Gobierno del presidente Daniel Ortega. Las universidades que estaban registradas como ONG y fueron canceladas por el Parlamento son la Universidad Politécnica de Nicaragua (Upoli), Universidad Católica del Trópico Seco (Ucatse), Universidad Nicaragüense de Estudios Humanísticos (Uneh), Universidad Popular de Nicaragua (Uponic), y Universidad Paulo Freire (UPF). OPEP MERCADO La OPEP+ abre moderadamente los grifos pese a la presión de los altos precios Viena (EFE).- La OPEP+ acordó el miércoles mantener su hoja de ruta con un aumento de 400.000 barriles diarios en marzo, pese a la presión para que abrieran más los grifos dado que los precios del crudo se encuentran a niveles máximos desde 2014. Los 23 ministros de Petróleo de la alianza -liderada por Arabia Saudí y Rusia- decidieron "ajustar al alza la producción global mensual en 400.000 barriles diarios en el mes de marzo de 2022", según la declaración final emitida al final de una reunión telemática del grupo. PERÚ DERRAME Perú denuncia ante la OEA el daño ambiental ocasionado por el derrame de petróleo de Repsol Lima (EFE).- El representante permanente del Perú ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), Harold Forsyth, denunció este miércoles ante el Consejo Permanente el "impacto ambiental y económico" causado por el derrame de petróleo del pasado 15 de enero en una refinería operada por Repsol en el norte de Lima. Forsyth indicó que el Gobierno de Pedro Castillo "evalúa una drástica sanción y viene realizando sus mayores esfuerzos por la recuperación de los ecosistemas dañados". EFE int/jac