Jueves, 3 de febrero de 2022 (10.00 GMT)

UCRANIA CRISIS -------------------------- TROPAS - Bruselas - Un día después de que EEUU anunciara el envío de más soldados a países aliados en Europa, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, comparece en Bruselas junto al primer ministro de Macedonia del Norte, Dimitar Kovacevski, último país en incorporarse a la organización. (foto) (vídeo) (audio) OBSERVADORES - Viena - Rusia está impidiendo que los observadores internacionales supervisen sus maniobras militares, vulnerando así sus compromisos de transparencia asumidos en los años 1990, según alertan diplomáticos y analistas europeos. Por Luis Lidón (foto) (audio) (enviada) FRONTERA - Járkov (Ucrania) - Járkov, una de las ciudades más "rusas" de Ucrania, aprende paulatinamente a hablar en ucraniano con el fin de quitarle argumentos al Kremlin para reclamar este territorio mayoritariamente rusoparlante. Por Fernando Salcines, enviado especial. (foto) (vídeo) (audio) TURQUÍA - Kiev - El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, llega este jueves a Kiev, con el objetivo de mediar entre Rusia y Ucrania, países ambos con los que mantiene una estrecha relación. (foto) (vídeo) ------------------- EEUU SIRIA - Washington/Beirut - El Ejército estadounidense ha realizado una operación militar antiterrorista en el noroeste sirio, que según los Cascos Blancos se ha saldado con la muerte de al menos trece personas, días después de finalizar un motín del grupo yihadista Estado Islámico (EI) en la prisión de Geweran, cerca de la frontera con Turquía. (foto) (vídeo) PEKÍN 2022 - Pekín - La capital china ultima las preparaciones a un día de que comiencen los Juegos Olímpicos de Invierno 2022, que contarán con estrictas medidas de prevención contra la covid y a cuya inauguración acudirán líderes como el presidente ruso, Vladimir Putin, pero no representantes de países como Estados Unidos que anunciaron un boicot diplomático. (foto) (vídeo) (enviada) BRASIL PERÚ - Brasilia - El presidente brasileño, Jair Bolsonaro, el mayor referente de la ultraderecha regional, recibe este jueves en la fronteriza ciudad de Porto Velho al mandatario peruano, Pedro Castillo, izquierdista que afronta una grave crisis de gobernabilidad, para hablar de la cooperación y desarrollo de esa región. (foto) RUSIA ARGENTINA - Moscú - El presidente ruso, Vladímir Putin, recibe en el Kremlin a su homólogo argentino, Alberto Fernández, para abordar la cooperación comercial, la lucha contra el coronavirus y otros asuntos regionales e internacionales. (foto) (vídeo) (audio) CUBA EMBARGO - La Habana - El embargo de EE. UU. a Cuba cumple este jueves su 60 aniversario como una de las causas que, según los expertos, explican la grave crisis que atraviesa la isla, pero sin ser la única. (video) CORONAVIRUS ---------------------- EUROPA - Copenhague - El director de la oficina regional europea de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Henri Kluge, analiza en Copenhague la evolución más reciente de la pandemia de coronavirus en el continente. (audio) ANTÁRTIDA - Isla Rey Jorge (Antártida chilena) - Cuando estalló la pandemia, que obligó a largos y desacostumbrados encierros, pocos llegaron a imaginar que aislarse pudiera suponer una necesidad incluso en lugares tan remotos, como el desierto, el espacio o la Antártida. Por Alberto Valdés (Crónica) (foto) (vídeo) (audio) ---------------------- EEUU ARMAS - Nueva York - El presidente de EEUU, Joe Biden, presenta este jueves en Nueva York un plan de seguridad y de servicios sociales que ayude a atajar la violencia armada, preocupación creciente entre los neoyorquinos y tras la petición de ayuda del propio alcalde, Eric Adams. (foto) (video) (audio) UE BCE - Fráncfort - El Banco Central Europeo (BCE) se reúne este jueves en Francfort para discutir la política monetaria de la zona del euro después de que la inflación haya subido en enero hasta el 5,1 % debido al fuerte encarecimiento de la energía. (audio) PREMIOS BAFTA - Londres - Los premios Bafta, que entrega la Academia del cine británico, anuncian a los nominados para la edición de 2022, con candidatas como "No Time to Die", "House of Gucci" y "King Richard". (audio) Crónicas ------------- GAZA TELEVISIÓN - Gaza - La Franja de Gaza admite estos días banderas israelíes, carteles en hebreo y hasta retratos de Theodor Herzl, padre del sionismo moderno, pero solo en un estudio de televisión del movimiento islamista Hamás donde se graba una serie que emula el éxito israelí "Fauda" desde una óptica palestina. Por Saud Abu Ramadan. (foto) (vídeo) (enviada) VENEZUELA CHÁVEZ - Caracas - El 4 de febrero de 1992 el nombre del entonces teniente coronel Hugo Chávez se hizo familiar para los venezolanos. Al frente de 2.000 soldados lideró un golpe de Estado que fracasó, pero que le sirvió para, siete años más tarde, llegar a la Presidencia de Venezuela con una idea fija en su mente: "cambiarlo todo". Por Gonzalo Domínguez Loeda. (foto) (video) ARGENTINA PATRIMONIO - Buenos Aires - Toneladas de fósiles, huevos de dinosaurio, más de 10.000 objetos arqueológicos y otros 3.000 bienes como monedas, libros, cuadros o esculturas son parte del material recuperado en los últimos 20 años por la Policía Federal Argentina, que trabaja en cooperación internacional contra el expolio cultural, delito que cada año mueve en el mundo miles de millones de dólares. Por Julieta Barrera. (foto) (video) Entrevistas -------------- ROLAND EMMERICH - Los Ángeles (EE.UU.) - Los amantes del cine de catástrofes están de enhorabuena: Roland Emmerich, director de "Independence Day" y "2012", regresa con "Moonfall", una cinta que imagina un choque de la Luna contra la Tierra: "Si funciona, tengo planes para una trilogía", asegura a Efe. Por Javier Romualdo. (foto) (video) AFGANISTÁN CINE - Bruselas- La cineasta afgana Sahraa Karimi, la única mujer de su país en doctorarse en cine y dirección, explica en una entrevista con Efe como, tras la toma talibán de Kabul, contar al mundo la realidad de Afganistán a través de sus películas se ha convertido en un "deber", porque los talibanes "tienen miedo de los artistas". Por Laura Zornoza. (vídeo) (foto)