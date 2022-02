Jueves, 3 de febrero de 2022 (08.00 GMT)

Bangkok/Madrid, 3 feb (EFE).- .- Bruselas (Bélgica).- Un día después de que EEUU anunciara el envío de más soldados a países aliados en Europa, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, comparece en Bruselas junto al primer ministro de Macedonia del Norte, Dimitar Kovacevski, último país en incorporarse a la organización. (vídeo)(audio) .- Járkov (Ucrania).- Járkov, una de las ciudades más "rusas" de Ucrania, aprende paulatinamente a hablar en ucraniano con el fin de quitarle argumentos al Kremlin para reclamar este territorio mayoritariamente rusoparlante. (vídeo)(audio) .- Kiev (Ucrania).- El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, llega este jueves a Kiev, con el objetivo de mediar entre Rusia y Ucrania, países ambos con los que mantiene una estrecha relación. (vídeo)(audio) .- Roma (Italia).- El presidente de la República italiana, Sergio Mattarella, de 80 años, es investido para un segundo mandato, después de que el Parlamento fracasara en elegir a un sustituto a pesar de que había reiterado su intención de jubilarse. (vídeo)(audio)(VIVO) .- Nueva York (EE.UU.).- El presidente Joe Biden viaja hoy a Nueva York para presentar un ambicioso plan de seguridad y de servicios sociales que ayude a atajar la violencia armada, preocupación creciente entre los neoyorquinos, tras la petición de ayuda del propio alcalde, Eric Adams. (vídeo)(audio) .- Viena (Austria).- La vacunación obligatoria anticovid entra hoy en vigor en Austria, donde las autoridades conceden a los no inmunizadas un período de gracia hasta marzo antes de multar por no vacunarse. (vídeo)(audio) .- Moscú (Rusia).- El presidente ruso, Vladímir Putin, recibe en el Kremlin a su homólogo argentino, Alberto Fernández, para abordar la cooperación comercial, la lucha contra el coronavirus y otros asuntos regionales e internacionales. (audio) .- Lille (Francia).- Los ministros de Interior de la UE debaten en Lille la propuesta de Francia de reformar el espacio Schengen, con la que el presidente francés, Emmanuel Macron, inmerso ya en periodo preelectoral, aspira a un mayor control de las fronteras exteriores. (vídeo)(audio) .- Copenhague (Dinamarca).- El director de la oficina regional europea de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Henri Kluge, analiza en Copenhague la evolución más reciente de la pandemia de coronavirus en el continente. (vídeo)(audio) .- Cancún (México).- La violencia en el Caribe mexicano continúa imparable con el reciente asesinato de dos ciudadanos canadienses, aparentemente involucrados en el tráfico de drogas, y de un argentino gerente de un popular establecimiento, lo que pone de manifiesto la incapacidad para frenar la inseguridad por parte de las autoridades, que en breve recibirán apoyo del FBI y la DEA. (vídeo) .- Accra (Burkina Faso).- La Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO) celebra una cumbre extraordinaria sobre la situación de Burkina Faso tras el golpe de Estado del 24 de enero, después de suspender la semana pasada a este país de sus instituciones. (vídeo) .- Gante (Bélgica).- El Tribunal de Apelación de Gante volverá a analizar este jueves la euroorden contra Valtonyc para analizar si se le puede entregar a España en base a un delito de insultos comunes. (vídeo)(audio)(VIVO) .- Caracas (Venezuela).- El 4 de febrero de 1992 el nombre del entonces teniente coronel Hugo Chávez se hizo familiar para los venezolanos. Al frente de 2.000 soldados lideró un golpe de Estado que fracasó pero que le sirvió para, siete años más tarde, llegar a la Presidencia de Venezuela con una idea fija en su mente: "cambiarlo todo". (vídeo) .- Pekín (China).- El Comité Olímpico Internacional (COI) solo podrá "cumplir su misión" de garantizar la participación de todos los deportistas en los Juegos Olímpicos si estos se sitúan "por encima de todas las diferencias políticas", son "políticamente neutrales" y no se convierten "en una herramienta para alcanzar objetivos políticos", afirmó el presidente del organismo, Thomas Bach, en la víspera de la inauguración de Pekín 2022. (vídeo) .- Pekín (China).- La capital china afina los últimos detalles en la víspera de la inauguración de los JJOO de Invierno, un evento atípico que se desarrollará íntegramente dentro de una “burbuja” para prevenir la Covid-19 y salpicado además por el boicot diplomático de países occidentales. (vídeo) .- Buenos Aires (Argentina).- Toneladas de fósiles, huevos de dinosaurio, más de 10.000 objetos arqueológicos y otros 3.000 bienes como monedas, libros, cuadros o esculturas son parte del material recuperado en los últimos 20 años por la Policía Federal Argentina, que trabaja en cooperación internacional contra el expolio cultural, delito que cada año mueve en el mundo miles de millones de dólares. (vídeo) .- Isla Rey Jorge (Antártida Chilena).- Cuando estalló la pandemia, que obligó a largos y desacostumbrados encierros, pocos llegaron a imaginar que aislarse pudiera suponer una necesidad incluso en lugares tan remotos como el desierto, el espacio o la Antártida. (vídeo)(audio) .- Gaza.- La Franja de Gaza admite estos días banderas israelíes, carteles en hebreo y hasta retratos de Theodor Herzl, padre del sionismo moderno, pero solo en un estudio de televisión del movimiento islamista Hamás donde se graba una serie que emula el éxito israelí "Fauda" desde una óptica palestina. (vídeo) .- Miami (EE.UU.).- Miami, año 2050. Deering Estate ha dejado de ser una casa-museo al sur de la ciudad para acoger a refugiados climáticos. No es un libro de ciencia-ficción, es la historia de "Prelude 2100", un espectáculo inmersivo sobre la amenaza real del calentamiento global que se inaugura este jueves en ese mismo lugar. (vídeo) .- La Habana (Cuba).- El controvertido embargo de Estados Unidos a Cuba cumple este jueves su 60º aniversario como una de las causas que explican la grave crisis que atraviesa la isla, pero sin ser la única, explican los expertos. (vídeo) .- Cartagena (Colombia).- Ante los cambios políticos de América Latina en los últimos años, el economista francés Thomas Piketty sugiere en una entrevista con Efe que los países de la región tengan más transparencia en sus sistemas tributarios y en el gasto público para acelerar el movimiento por la equidad. (vídeo) .- Bruselas (Bélgica).- La cineasta afgana Sahraa Karimi, la única mujer de su país en doctorarse en cine y dirección, explica en una entrevista con Efe cómo, tras la toma talibán de Kabul, contar al mundo la realidad de Afganistán a través de sus películas se ha convertido en un "deber", porque los talibanes "tienen miedo de los artistas". (vídeo) .- Londres (R.Unido).- La literatura española y los vínculos hispano-británicos se celebran este jueves en Londres con varios eventos literarios, como la inauguración de una ruta del exilio español en el este de la capital, que contarán con la presencia de Luis García Montero, director del Instituto Cervantes. (vídeo) .- Los Ángeles (EE.UU.).- Los amantes del cine de catástrofes están de enhorabuena: Roland Emmerich, director de "Independence Day" y "2012", regresa con "Moonfall", una cinta que imagina un choque de la Luna contra la Tierra: "Si funciona, tengo planes para una trilogía", asegura a Efe. (vídeo) .- Pekín (China).- La Comisión Nacional de Sanidad de China confirmó este jueves la detección de 39 nuevos positivos del coronavirus SARS-CoV-2 en la jornada anterior, 21 de ellos por contagio local y el resto, importados. (vídeo) cdp/aca/EFETV Si quiere conocer otros actos y acontecimientos informativos previstos para hoy o para cualquiera de los próximos 365 días, en España y en el mundo, ponemos a su disposición la Agenda Digital Mundial a la que se accede por Internet y que se actualiza al instante cada vez que EFE conoce una nueva convocatoria. Esta herramienta permite segmentar las previsiones según el interés del usuario. 