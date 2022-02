Jueves, 3 de febrero de 2022 (04.00 GMT)

UCRANIA CRISIS -------------- EEUU EEUU desplegará 3.000 soldados en países del este de Europa por amenaza rusa Washington (EFE).- EE.UU. anunció este miércoles el despliegue "en los próximos días" de 3.000 soldados en Rumanía, Polonia y Alemania para reforzar las defensas de sus aliados ante un posible ataque ruso contra Ucrania, que ya no considera "inminente". Por orden del presidente estadounidense, Joe Biden, unos 1.000 militares serán enviados a Rumanía y 2.000 a Polonia y Alemania. "La situación actual exige que reforcemos la postura disuasiva y defensiva en el flanco este de la OTAN", afirmó el portavoz del Pentágono, John Kirby, en una rueda de prensa. SITUACIÓN Ucrania quiere más armamento occidental para minimizar la amenaza rusa Kiev (EFE).- El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, aseguró este miércoles que su país necesita más armamento, pero sólo para defenderse y minimizar la amenaza rusa, ya que sigue aspirando a la desocupación de su territorio por la vía diplomática. "Para nosotros es muy importante que todo ese armamento es para defendernos. Nosotros sólo pensamos en la paz. Pensamos sólo en la desocupación de nuestro territorio por la vía diplomática", dijo Zelenski durante una rueda de prensa conjunta con el primer ministro holandés, Mark Rutte. RUSIA Rusia condena el envío de tropas de EEUU al este de Europa Moscú (EFE).- Rusia condenó este miércoles la decisión de EEUU de enviar a 3.000 soldados estadounidenses al territorio de los países aliados del este de Europa en medio de la tensión fronteriza con Ucrania. "Son que refuerzan la tensión militar y limitan el espacio para las decisiones políticas", dijo Alexandr Grushko, viceministro de Exteriores ruso, a la agencia Interfax. Grushko consideró que dicho paso únicamente alegrará a las autoridades ucranianas ya que "podrán seguir saboteando sin coste alguno los Acuerdos de Minsk". UCRANIA CRISIS Johnson defiende ante Putin el derecho de Ucrania a entrar en la OTAN Londres (EFE).- El primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, mantuvo este miércoles una conversación con el presidente ruso, Vladímir Putin, en la que defendió el derecho de Ucrania a entrar en la OTAN si así lo desea. Jonhson subrayó que "bajo la política de puertas abiertas de la OTAN, todas las democracias europeas tienen el derecho a aspirar a ser miembros. Este derecho se aplica por completo a Ucrania". El primer ministro, que el martes visitó Kiev para expresar al Gobierno ucraniano su respaldo frente a eventuales agresiones rusas, trasladó asimismo a Putin que la Alianza Atlántica es una organización "defensiva". UCRANIA CRISIS Putin recrimina a Johnson falta de voluntad de la OTAN de escuchar a Rusia Moscú (EFE).- El presidente ruso, Vladímir Putin, recriminó este miércoles en conversación telefónica al primer ministro británico, Boris Johnson, la falta de voluntad de la OTAN de atender las principales preocupaciones rusas en materia de seguridad. "Se destacó la falta de voluntad de la OTAN de reaccionar adecuadamente a las justificadas inquietudes rusas", informó el Kremlin en un comunicado. El jefe del Kremlin acusó al bloque aliado de intentar esconderse tras la conocida como política de puertas abiertas, que, según el Kremlin, "se contradice con el principio de la seguridad indivisible". UCRANIA CRISIS EEUU y Francia coordinan los costes que impondrán a Rusia si invade Ucrania Washington (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y el de Francia, Emmanuel Macron, mantuvieron este miércoles una conversación telefónica en la que se coordinaron para imponer "costes severos" a Rusia en caso de que proceda con una invasión militar de Ucrania.En un comunicado, la Casa Blanca informó de la llamada, en la que ambos mandatarios reafirmaron su compromiso con la defensa de la soberanía y la integridad territorial de Ucrania, a la vez que revisaron su coordinación diplomática. ---- ARGENTINA EXTERIORES Presidente argentino visita Rusia y China en complejo contexto global y local Buenos Aires (EFE).- El presidente de Argentina, Alberto Fernández, inició este miércoles en Rusia una gira que lo llevará también a China y Barbados y durante la que se reunirá con Vladimir Putin y Xi Jinping, en un difícil contexto global por la crisis de Ucrania y las tensiones que esta deja entre Moscú y Estados Unidos, país clave para las negociaciones entre Argentina y el FMI. CORONAVIRUS ============ EEUU El Ejército de EEUU comienza a expulsar a los soldados que no están vacunados Washington (EFE).- El Ejército de Estados Unidos comenzó este miércoles a expulsar a los soldados que han rechazado vacunarse contra la covid-19, una medida que afecta a más de 3.000 uniformados. La secretaria del Ejército, Christine Wormuth, dispuso en una directiva que se inicie "la separación administrativa involuntaria" de los militares que rechacen ser inmunizados contra el coronavirus y no tengan ninguna exención. AMÉRICA La mitad de la población de los países pobres de América sigue sin vacunar Washington (EFE).- Más de la mitad de la población de los países con menores ingresos en el continente americano sigue sin haberse vacunado, según los datos de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), que cifra en un 54 % el porcentaje de personas de esos países que no tiene aún ni una sola dosis. En su rueda de prensa semanal, la directora de la OPS, Carissa Etienne, celebró que un 63 % de la población de América ya está plenamente vacunada, una de las tasas más altas del mundo, pero advirtió de que la inoculación sigue siendo muy desigual. SITUACIÓN Las muertes por covid aumentaron un 9 % en la última semana, según la OMS Ginebra (EFE).- Las muertes causadas por la covid-19 aumentaron un 9 % en el mundo en la última semana, lo que confirma que el fuerte incremento de nuevos casos que ha provocado la variante ómicron ya empieza a reflejarse en la mortalidad, según datos divulgados este miércoles por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Las muertes se elevaron a 59.000 a nivel global y los nuevos casos diagnosticados totalizaron los 22 millones en la última semana, de acuerdo al informe epidemiológico que la OMS publica cada siete días. Los casos totales desde que empezó la pandemia hace dos años han superado los 370 millones, mientras que las muertes reportadas son 5,6 millones. ---- PERÚ GOBIERNO Partido opositor presentará una moción para destituir al presidente de Perú Lima (EFE).- La bancada del partido opositor Renovación Popular anunció este miércoles que presentará una moción de vacancia (destitución) contra el presidente de Perú, Pedro Castillo, por considerar que este se ha "burlado del país" y no tiene "competencias" para mantenerse en el cargo. Por su parte, el nuevo presidente del Consejo de Ministros, Héctor Valer, cree que la crisis política que afrontó el Ejecutivo durante los últimos días "ya pasó" e hizo un llamamiento a "buscar la tranquilidad" que su país necesita. NICARAGUA ONG El Parlamento de Nicaragua ordena el cierre de cinco universidades y 11 ONG Managua (EFE).- La Asamblea Nacional (Parlamento) de Nicaragua, de mayoría oficialista, canceló este miércoles los permisos de operación de cinco universidades y a otras 11 ONG nicaragüenses, con lo que suman 80 las organizaciones civiles sin fines de lucro ilegalizadas desde diciembre de 2018, a petición del Gobierno del presidente Daniel Ortega. Las universidades que estaban registradas como ONG y fueron canceladas por el Parlamento son la Universidad Politécnica de Nicaragua (Upoli), Universidad Católica del Trópico Seco (Ucatse), Universidad Nicaragüense de Estudios Humanísticos (Uneh), Universidad Popular de Nicaragua (Uponic), y Universidad Paulo Freire (UPF). UE ENERGÍA Bruselas considera verdes gas y nuclear contra el criterio de los expertos Bruselas/Viena (EFE).- La Comisión Europea (CE) clasificó este miércoles como sostenibles las centrales nucleares y ciertas plantas de generación eléctrica a partir de gas, una interpretación que difiere de la opinión de los expertos consultados por Bruselas pero que satisface en gran medida las demandas de Francia y Alemania. "Hemos encontrado un equilibrio a la hora de apoyar la descarbonización", dijo la comisaria de Servicios Financieros, Mairead McGuinnes. La ministra austríaca de Medio Ambiente, la ecologista Leonore Gewessler, denunció que esa categorización supone hacerle un "lavado verde" a la energía atómica y al gas de origen fósil, y señaló que su país preparará en las próximas semanas un recurso de nulidad contra la decisión de la CE. FRANCIA SAHEL Francia y la UE preparan la salida de las tropas europeas de Mali París (EFE).- Francia está preparando, junto con sus socios de la UE y África Occidental, la salida de las tropas galas y europeas que combaten el terrorismo islámico en Mali, que irá acompañada de una profunda transformación de esa misión en la región. La creciente intransigencia de la junta militar que gobierna en Mali tras el golpe de mayo pasado ha abierto la puerta a los mercenarios rusos de la empresa Wagner, y en la última semana ha expulsado al contingente militar danés y al embajador francés. OPEP MERCADO OPEP+ abre moderadamente los grifos pese a la presión de los altos precios Viena (EFE).- La OPEP+ acordó el miércoles mantener su hoja de ruta con un aumento de 400.000 barriles diarios en marzo, pese a la presión para que abrieran más los grifos dado que los precios del crudo se encuentran a niveles máximos desde 2014. Los 23 ministros de Petróleo de la alianza -liderada por Arabia Saudí y Rusia- decidieron "ajustar al alza la producción global mensual en 400.000 barriles diarios en el mes de marzo de 2022", según la declaración final emitida al final de una reunión telemática del grupo. META RESULTADOS Meta ganó 39.370 millones de dólares el año pasado, un 35 % más que en 2020 Washington (EFE).- Meta, la empresa matriz de Facebook, Instagram y WhatsApp, anunció que en su ejercicio fiscal de 2021 obtuvo unos beneficios netos de 39.370 millones de dólares, un 35 % superiores a los conseguidos en el año anterior, aunque sus acciones se desplomaron este miércoles en bolsa un 20 %. En los pasados 12 meses, la compañía que dirige Mark Zuckerberg ingresó 117.929 millones de dólares, en su inmensa mayoría provenientes de la venta de espacios publicitarios, y muy por encima de los 85.965 facturados durante 2020. SONY BOLSA Sony cae cerca de un 7 % en bolsa un día después de presentar sus resultados Tokio (EFE).- La multinacional tecnológica japonesa Sony cayó cerca de un 7 % en la media sesión de este jueves en la bolsa de Tokio, un día después de presentar sus resultados financieros de los nueve meses hasta diciembre, en los que redujo sus beneficios.Al descanso de la negociación en el mercado bursátil de Tokio, el precio de las acciones de Sony perdía un 6,67 % y se situaban en 12.505 yenes (unos 96,70 euros). MONICA VITTI Muere la actriz Monica Vitti, monumento, sonrisa y misterio del cine italiano Roma (EFE).- Monica Vitti, fallecida este miércoles a los 90 años, vivió recluida las últimas dos décadas, pero nunca fue olvidada. La actriz italiana es recordada por su vis cómica y también por el misterio que otorgó a las obras maestras de su mentor, Michelangelo Antonioni. Con ella acaba para siempre una página de la historia del cine. Hay noticias que merecen pocas palabras: "Roberto Russo, su pareja durante todos estos años, me pidió que comunicara que Monica Vitti ha muerto. Lo hago con dolor, afecto y melancolía", anunció el exalcalde de Roma y escritor Walter Veltroni, en sus redes. DÍA CÁNCER EEUU Biden se propone reducir a la mitad las muertes por cáncer para 2047 Washington (EFE).- El presidente de EE.UU., Joe Biden, se marcó este miércoles el objetivo de reducir a la mitad las muertes por cáncer en su país para 2047, y pidió combatir esa enfermedad con la misma "urgencia extrema" que se ha aplicado a la lucha contra la covid-19. La meta de recortar la tasa de mortalidad del cáncer en un 50 % durante los próximos 25 años es "totalmente realizable", aseguró Biden durante un acto en la Casa Blanca dos días antes de que se celebre el Día Mundial contra el Cáncer. BRASIL AUTOMÓVIL Volvo invertirá unos 284,6 millones de dólares en Brasil hasta 2025 Sao Paulo (EFE).- El Grupo Volvo América Latina, subsidiaria del fabricante sueco Volvo dedicada a la producción de camiones en Brasil, anunció este miércoles que invertirá 1.500 millones de reales (unos 284,6 millones de dólares) en su fábrica en el país hasta 2025. Los recursos serán destinados sobre todo a la investigación y desarrollo de nuevos productos y servicios, y fueron anunciados después de que Volvo registrara en 2021 su mejor desempeño desde que se instaló en Brasil, a finales de la década de 1970, según explicó la empresa en un comunicado.EFE int-mmg/amd/ics