Irán cancela exhibición de su selección de lucha en EEUU por rechazo de visas

Teherán, 3 feb (EFE).- Irán ha cancelado la participación de su equipo nacional de lucha libre en una exhibición en Estados Unidos después de que Washington no concediese visados a seis miembros del equipo iraní, todo ello tras una agria polémica. "Tengo que anunciar que el equipo nacional de lucha de la República Islámica de Irán no participará en las competiciones amistosas contra la selección de Estados Unidos ya que no se han concedido visas a seis miembros del equipo", dijo el presidente de la Federación de Lucha de Irán, Alireza Dabir. Dabir, exluchador que logró un oro en los Juegos Olímpicos de Sydney 2000, afirmó que las autoridades estadounidenses han rechazado la concesión de las visas a pesar de que el equipo iraní presentó "todos los documentos y respondió a las indagaciones posteriores". El propio Dabir no obtuvo la visa para la exhibición que se iba a celebrar el 12 de febrero en Texas entre los equipos de los dos países. El anuncio llega después de varias semanas de cruce de acusaciones entre el directivo y algunos medios estadounidenses. El exluchador clamó "Muerte a Estados Unidos" en una entrevista en una cadena iraní, un lema muy repetido en el país perso en manifestaciones y protestas. La cadena estadounidense Fox se hizo eco de las declaraciones del directivo y le acusó de hipocresía ya que, según la televisión, tenía una tarjeta de residencia permanente de Estados Unidos. Dabir, por su parte, aseguró que hace años que devolvió su tarjeta de residencia en el país estadounidense por no estar de acuerdo con las políticas de ese país y amenazó con cancelar el viaje si algún miembro del equipo no obtenía la visa. Además, el presidente de la Federación de Lucha Libre de Irán acusó a las autoridades estadounidense de "falta de respeto" y "mala educación" en el trato a los luchadores en el consulado de Estados Unidos de Dubai, donde se solicitaron las visas. La cancelación de la competición amistosa llega en medio de las negociaciones para salvar el pacto nuclear de 2015. Irán y Estados Unidos negocian el acuerdo nuclear en Viena de forma indirecta a través de Alemania, Francia, el Reino Unido, China y Rusia, ante la negativa de los iraníes a sentarse en la misma mesa con los estadounidenses.