Iceta recuerda en Pekín que España "nunca se ha sumado a un boicot olímpico"

Pekín, 3 feb (EFE).- El ministro español de Cultura y Deporte, Miquel Iceta, llegó hoy a Pekín para asistir en representación de España a la inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno, que arrancan mañana con estrictas medidas de seguridad por la pandemia de covid-19. España "nunca se ha sumado a un boicot olímpico y no lo va a hacer, y hay que recordar que esa es la postura de la mayoría de los países de la Unión Europea", afirmó Iceta en declaraciones a Efe acerca de una cita olímpica marcada por el boicot diplomático encabezado por Estados Unidos. A esa medida se han sumado otros como el Reino Unido o Australia en respuesta a las supuestas violaciones contra los derechos humanos en el país asiático, que el Gobierno chino niega tajantemente. "Nosotros siempre hemos pensado que no conviene mezclar deporte y política, los deportistas están trabajando desde hace mucho tiempo por superarse, por mejorar sus marcas y obtener medallas, y no conviene que otros factores distorsionen el contenido deportivo de un acontecimiento de tales características", aseveró el ministro. También incidió en que España se implica "al máximo de sus capacidades" en el olimpismo, máxime cuando estudia presentar una candidatura pirenaica a los Juegos Olímpicos de Invierno en 2030. Iceta estará presente mañana viernes en la ceremonia inaugural de los Juegos, que comenzará a las 20:00 hora local (12:GMT) en el Estadio Nacional conocido como "el Nido" y tendrá una duración de cien minutos, más corta de lo habitual debido a la crisis sanitaria. Ya el sábado, el titular español de Cultura y Deporte, que permanecerá en todo momento dentro de la "burbuja olímpica", presenciará varios entrenamientos y se reunirá con su homólogo chino y presidente del Comité Olímpico del país asiático. El domingo, asistirá a dos pruebas con presencia de deportistas españoles. La primera será la de Downhill, en la que participa Adur Etxezarreta y que se celebrará en el Centro Nacional de Esquí Alpino de Yanqing, mientras que la segunda será la de Skiathlon 15/15Km C/F, en la que compite Imanol Rojo y que tendrá como sede el Centro de Esquí de Fondo de la sede olímpica de Zhangjiakou. A los deportistas españoles Iceta les trae "un mensaje de ánimo, de apoyo, de acompañarles en un momento importante en su carrera deportiva y también dejando claro que España es un país comprometido con el deporte a nivel mundial y que aspira a ser sede de unos Juegos Olímpicos de Invierno en 2030", agregó.