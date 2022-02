FundéuRAE: Juegos Olímpicos de Invierno, claves de redacción

Madrid, 3 feb (EFE). Con motivo de los Juegos Olímpicos de Invierno, que se celebran en Pekín entre el 4 y el 20 de febrero, se ofrecen algunas claves para una correcta redacción de las informaciones relacionadas con este acontecimiento. 1. “Juegos Olímpicos”, con inicial mayúsculaLa “Ortografía de la lengua española” señala que los nombres de los torneos deportivos se escriben con inicial mayúscula en todos sus elementos significativos: “Juegos Olímpicos”. La abreviatura adecuada de “Juegos Olímpicos” es “JJ. OO”., con puntos y espacio intermedio. 2. “Pekín”, mejor que “Beijing”Las competiciones se celebrarán en “Pekín”, mejor que “Beijing”. Las expresiones “ciudad sede” y “ciudad organizadora” se escriben con inicial minúscula. 3. “Vigesimocuartos” Juegos Olímpicos de Invierno, mejor que “vigésimos cuartos”Los Juegos Olímpicos de Invierno de Pekín son los “vigesimocuartos”, no los “vigésimos cuartos”, ya que, como indica la “Ortografía de la lengua española”, en los números ordinales de la primera y segunda decena es preferible la grafía univerbal, es decir, en una sola palabra. Estos ordinales solo presentan variación de género y número en el segundo componente. 4. “Paralímpico”, no “paraolímpico” ni “parolímpico”“Paralímpico” es el adjetivo adecuado para referirse a los juegos cuyos participantes son personas con discapacidades. Según el “Diccionario panhispánico de dudas”, se trata de una voz tomada del inglés “paralympic”, acrónimo de “para”[“plegic”] + “olympic”. Para aludir a los juegos son válidas las formas “Juegos Paralímpicos de Invierno” y “Paralimpiadas de Invierno”. Se desaconsejan las formas “parolímpico” y “paraolímpico”. 5. “COI”, mejor que “IOC”La sigla “COI” corresponde a “Comité Olímpico Internacional”, y es preferible a la inglesa “IOC” (International Olympic Committee) y a la francesa “CIO” (Comité International Olympique). 6. Mayúsculas y minúsculasSe recomienda escribir en minúscula los nombres que se refieren a las personas que participan en la celebración, como “portador de la antorcha” o “medallista olímpico”, “organizadores”…, así como los nombres de las disciplinas y de sus modalidades: “esquí”, “patinaje sobre hielo”, “biatlón”… También van en minúscula “medalla de oro”, “medalla de plata” y “medalla de bronce”. 7. “Récord” y “récords”, con tildeTanto el singular “récord” como el plural “récords” se escriben con tilde. Voz inglesa originalmente, el diccionario académico la hispanizó en su edición de 1992 aplicándole la tilde en la primera sílaba. Pese a que el plural termina en “s”, la “Ortografía de la lengua española” indica que las llanas que acaban en grupo consonántico se acentúan gráficamente, aun cuando la última letra sea una “-n” o una “-s”. 8. “Competición” y “competencia”Para aludir a una prueba deportiva puede emplearse tanto “competencia” (habitual en América, aunque muy rara en España) como “competición”. 9. Competiciones deportivas con nombres en españolLa mayoría de las competiciones deportivas tienen nombres asentados en español: “biatlón” (y no “biathlón”), “eslalon” (y no “slalom” ni “eslálom”), “combinada nórdica”, “esquí acrobático”, “esquí alpino”, “esquí de fondo”, “patinaje artístico”, ”patinaje de velocidad”, “patinaje de velocidad sobre pista corta” y ”saltos de esquí”. 10. Competiciones deportivas con nombres extranjerosRespecto a las competiciones deportivas con nombres extranjeros, como “hockey”, “snowboard”, “skeleton”, “luge”, “bobsleigh” y “curling”, el criterio académico es escribir estas palabras en cursiva, aunque en las informaciones especializadas, a fin de no saturar el texto, es habitual no aplicarles resalte alguno. A continuación se ofrecen posibles alternativas en español a los nombres de estas especialidades: — En el caso del “hockey”, el “Diccionario panhispánico de dudas” propone la adaptación “jóquey”. — Para “snowboard” se usan en ocasiones las alternativas “surf sobre nieve” y “tabla de nieve” o “tablanieve”, que darían lugar a “surfista sobre nieve” o “tablista de nieve”, en vez de “snowboarder”. — “Skeleton” y “luge” pueden encontrarse traducidas a veces como “trineo simple” y “trineo ligero”, respectivamente. — En cuanto a “bobsleigh” o “bobsled”, esta última grafía admite fácil hispanización añadiendo una tilde, “bóbsled”. — “Curling” puede adaptarse como “curlin”, sin “g”, de acuerdo con la tendencia de la Academia a hispanizar así numerosos extranjerismos terminados en “-ing”. — “Half-pipe” se traduce con frecuencia como “medio tubo” (“esquí/tablanieve en medio tubo”). — “Slopestyle” puede denominarse “en ladera” o “en pendiente” (“esquí en ladera”, “tablanieve en pendiente”). La FundéuRAE (www.fundeu.es), promovida por la Agencia EFE y la Real Academia Española (RAE), tiene como principal objetivo el buen uso del español en los medios de comunicación. EFE feu/crf