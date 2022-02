Esteman: "Miro para atrás y siento que he construido una carrera muy bonita"

Ciudad de México, 3 feb (EFE).- Cuando el cantautor colombiano Esteman mira atrás para revisar su camino en la industria musical no puede evitar sentirse afortunado de haber cumplido muchos de los sueños que tuvo 15 años atrás cuando apenas estructuraba su proyecto. Ahora, busca celebrar este logro con un concierto que, además, marca el reencuentro del cantante con el público mexicano tras dos años de pandemia. "Estoy muy agradecido con lo que he vivido. Como músico he podido hacer colaboraciones que habían sido soñadas, como Andrea Echeverri, Natalia Lafourcade, Carla Morrison, Li Saumet de Bomba Estéreo, bandas como Monsieur Periné, Miranda!, Lila Downs; miro para atrás y siento que he construido una carrera muy bonita", cuenta en entrevista con Efe. A Esteban Mateus Williamson (Bogotá, 1984) —más conocido como Esteman— lo persigue la nostalgia en la actualidad. Primero, porque para el encuentro con sus seguidores en el Teatro Metropólitan de la Ciudad de México —que cataloga como uno de los más importantes de su carrera— se ha dedicado a revisitar la música que componen sus cuatro discos de estudio; y segundo, por la viralización en Tik Tok de su tema del 2014, "Mr. Trance". "Estamos preparando un show muy sólido, al final va a ser un resumen de mi carrera desde mis inicios, ese va a ser el concepto de este show, y obviamente mi nuevo disco ('Si volviera a nacer', 2021) que marca el inicio de una nueva etapa que se abre y que anunciaremos luego del Metropólitan", comenta. Dice que su forma de trabajo es democrática, le gusta colaborar con su público a la hora de preparar sus espectáculos y el cantante, quien no es muy afín a las redes sociales, ha usado este medio de comunicación para tener contacto con sus seguidores y saber qué es lo que quieren escuchar en su concierto. Aunque confiesa que tiene una lista casi preparada, este ejercicio le permite reafirmarla, hacer ciertos ajustes, pero sobre todo complacer de forma íntima a quienes lo escuchan. "Siempre tengo la intriga de saber qué quiere la gente y me gusta hacer partícipes a las personas para que sepan que no es solo un concierto ¡es el Metropólitan, es el 2022 y queremos que recuerden este concierto como algo memorable!", explica sobre el concierto que se llevará a cabo el próximo 10 de marzo. El colombiano también resalta que habrá mucha espectacularidad en el evento pues tiene pensado descender del techo del recinto como si estuviera volando, bailará mucho porque se siente "como un mosquito en el escenario que no se queda quieto", una "big band" acompañará grandes temas y al menos tendrá tres cambios de vestuario. Y, por si eso fuera poco, adelanta que cuenta con nueve invitados de lujo entre los que se encuentra Daniela Spalla, con quien colaboró para el tema "Te alejas más de mí", canción homónima al concierto. MÁS CONCIENCIA MUSICAL Otra de las reflexiones que le han traído los años de experiencia y la emoción de preparar un concierto de esta magnitud ha sido darse cuenta de lo influyente que puede ser la música para quienes atraviesan por un mal momento. Esteman se ha convertido en uno de los máximos exponentes de la comunidad LGBT+ en Latinoamérica y le reconforta saber que fue valiente al sincerarse y mostrar su esencia con su trabajo. "Me he vuelto consciente del impacto que tiene la música en las personas y de cómo el haber compartido más quién soy a nivel personal y el mostrar el lado mas vulnerable a través de mi música, hizo que conectara más con la gente. Ahí alcé una bandera, realmente empecé a entender ese poder de la música y cómo ésta se convierte una salvación, en un momento de ansiedad y de depresión", confiesa. Finalmente, Esteman cuenta que después del Teatro Metropólitan anunciará las demás fechas de su gira, en la que planea llegar a más estados de México, ciudades en Estados Unidos y varios países de Latinoamérica.