España pide que el pacto migratorio se guíe por el principio de solidaridad

Lille (Francia), 3 feb (EFE).- El ministro español del Interior, Fernando Grande-Marlaska, subrayó este jueves que el pacto migratorio europeo debe buscar un equilibrio entre los criterios de responsabilidad y solidaridad entre los países de entrada y el resto de miembros de la UE. "Es necesario e imprescindible un avance. Debemos avanzar bajo los criterios de crear términos de responsabilidad y solidaridad", dijo a su llegada al consejo informal de titulares europeos de Interior organizado en la localidad francesa de Lille en el marco de la presidencia gala del Consejo de la UE. En esta cita de un día y en la negociación de ese pacto, según sostuvo, España también hace hincapié en la dimensión europea, no nacional, de las fronteras exteriores. "Las fronteras externas no son de España. Esas fronteras externas son las fronteras de la Unión Europea. El reto de la migración irregular es un reto de la Unión Europea", añadió Grande-Marlaska ante los medios. Francia aboga por un refuerzo de esas fronteras exteriores y por una reforma del espacio de libre circulación Schengen para que sea más eficaz, y aunque no contempla por el momento un mecanismo obligatorio de reubicación de solicitantes de asilo, sí defiende que quienes no se ofrezcan deben aportar a cambio medios financieros, materiales o humanos. Para España, según Grande-Marlaska, la cooperación con los países de origen y de tránsito y políticas de prevención para evitar flujos irregulares son dos elementos clave. "Es lo que nosotros llamamos adelantar fronteras; que los ciudadanos de África no tengan que abandonar sus países por razones económicas, sino que se puedan establecer mecanismos de migración legal, segura y ordenada", recalcó. Las autoridades españolas tampoco quieren ver amenazado el principio de libre circulación de los ciudadanos europeos en el área Schengen: "Es un elemento esencial, es un pilar, es la base de la Unión Europea", dijo. El código de fronteras Schengen establece normas que regulan la duración y características de los controles temporales internos que cada Estado miembro puede aplicar para afrontar amenazas de seguridad concretas de tipo terrorista o migratoria, entre otras. "Tenemos que mantener una postura uniforme en los controles interiores (...) siempre respetando el derecho esencial y principal a la libertad de circulación", recalcó el ministro español a la prensa. La lucha contra la cibercriminalidad y contra la radicalización terrorista serán otros puntos destacados de la agenda de este jueves en Lille. En el primer caso, según Grande-Marlaska, hay que abogar por un equilibrio entre "una legislación que ampare los derechos y libertades fundamentales de conjunto de ciudadanos", pero que a la vez garantice su seguridad y dé los instrumentos necesarios y precisos a las fuerzas y cuerpos de seguridad y al poder judicial. EFE mgr/rcf/fp (vídeo) (foto)