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Jueves 3 de Febrero de 2022
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Agencias

EN BREVE-Repsol presenta los planes requeridos para la refinería La Pampilla en Perú

3 de Febrero de 2022

3 feb (Reuters) - Repsol S. A.:

* DICE PRESENTA PLANES REQUERIDOS POR AUTORIDADES PERUANAS PARA LA REFINERÍA LA PAMPILLA

* DICE LA REFINERÍA CUENTA CON UNOS INVENTARIOS QUE CUMPLEN CON LOS REQUISITOS DE LA LEY PERUANA

* REITERA SU COMPROMISO CON LAS LABORES DE LIMPIEZA DEL VERTIDO Y MANTIENE CONTACTO PERMANENTE CON LAS AUTORIDADES SOBRE LOS NUEVOS REQUERIMIENTOS

* DICE CONTINÚA CON LAS ACTIVIDADES PORTUARIAS EN LAS TERMINALES 1, 3 Y 4 DE LA REFINERÍA, QUE NO FUERON AFECTADAS POR EL INCIDENTE DEL 15 DE ENERO Más información de la empresa

(Redacción de Gdansk)

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