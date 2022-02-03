EN BREVE-Repsol presenta los planes requeridos para la refinería La Pampilla en Perú

3 feb (Reuters) - Repsol S. A.:
* DICE PRESENTA PLANES REQUERIDOS POR AUTORIDADES PERUANAS PARA LA REFINERÍA LA PAMPILLA
* DICE LA REFINERÍA CUENTA CON UNOS INVENTARIOS QUE CUMPLEN CON LOS REQUISITOS DE LA LEY PERUANA
* REITERA SU COMPROMISO CON LAS LABORES DE LIMPIEZA DEL VERTIDO Y MANTIENE CONTACTO PERMANENTE CON LAS AUTORIDADES SOBRE LOS NUEVOS REQUERIMIENTOS
* DICE CONTINÚA CON LAS ACTIVIDADES PORTUARIAS EN LAS TERMINALES 1, 3 Y 4 DE LA REFINERÍA, QUE NO FUERON AFECTADAS POR EL INCIDENTE DEL 15 DE ENERO Más información de la empresa
(Redacción de Gdansk)