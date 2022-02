El Raith Rovers despedirá al futbolista condenado por violación

Londres, 3 feb (EFE).- El Raith Rovers, equipo de la Segunda división escocesa, ha dado marcha atrás y despedirá al futbolista David Goodwillie, condenado por violar a una chica en 2011, tras ver la reacción de sus aficionados y patrocinadores. El dueño del equipo anunció en un comunicado que Goodwillie no entrará en las convocatorias del equipo y que van a ver la forma en la que pueden terminar con su contrato. Goodwillie, que fue fichado el pasado 31 de enero, fue condenado al pago de 100.000 libras por violar en 2011 a una chica junto a un futbolista del Dundee United, David Robertson. Tras anunciarse su fichaje por el club escocés, la principal patrocinadora del equipo, Val McDermid, que presta su nombre para las camisetas del club y para una de las tribunas del estadio, retiró su apoyo al club. Le siguió la capitana del equipo femenino, que abandonó su cargo, así como el resto de jugadoras, que comunicaron que dejarían de usar el escudo del Raith Rovers y que pedirían el cambio de nombre y de campo. Además, en el primer partido ya con Goodwillie en el equipo, aunque fuera de la convocatoria por lesión, la afluencia al estadio cayó en picado, con apenas 1.000 personas en Stark's Park, unas 500 menos que habitualmente, según explicó un aficionado a Efe. "Me gustaría disculparme de todo corazón a nuestros aficionados, patrocinadores, jugadores y a toda la comunidad del Raith Rovers por la rabia y la angustia causada los últimos días", dijo el dueño del club en un comunicado. "Nos equivocamos. Cuando tomamos la decisión original solo pensamos en lo puramente futbolístico y no en lo que significaría para el club y para nuestra familia. En los últimos días hemos escuchado lo que los aficionados han tenido que decir y hemos aprendido una dura pero valiosa lección". "Nos arrepentimos de este episodio y ahora estamos completamente comprometidos a hacer las cosas bien. Puedo confirmar que después de reunirse la directiva, hemos decidido que no seleccionaremos a este futbolista y que vamos a ver cómo podemos solucionar su situación contractual", añadió el dueño. EFE msg/og