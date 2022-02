El presidente polaco anuncia cambios judiciales para acabar la disputa con la UE

Cracovia (Polonia), 3 feb (EFE).- El presidente polaco, Andrzej Duda, anunció este jueves que impulsará una ley que liquide la polémica Sala Disciplinaria (SD) judicial, cuyo funcionamiento enfrenta a Varsovia con Bruselas. La propuesta de Duda pretende "dar al Gobierno polaco una herramienta que ponga fin a la disputa con la Comisión Europea (CE) y desbloquee el Plan de Recuperación Nacional", según afirmó en alusión a los fondos europeos que permanecen congelados en una comparecencia ante la prensa en Varsovia. El proyecto de ley presidencial sustituirá la Sala Disciplinaria por una "Cámara de Responsabilidad Profesional" bajo cuya jurisdicción, según explicó el presidente, "los jueces serán tratados de la misma manera". Este nuevo organismo estará compuesto por once magistrados elegidos por sorteo, y los actuales integrantes de la SD tendrán la opción de elegir integrarse en otra sala del Tribunal Supremo o de jubilarse. El 14 de julio de 2021, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ordenó a Polonia cesar el funcionamiento de la Sala Disciplinaria de su Tribunal Supremo por estimar que minaba la independencia judicial de los jueces polacos, orden que Varsovia no ha acatado hasta la fecha. Como consecuencia, el 27 de octubre de 2021, la CE impuso a Polonia una multa de un millón de euros diarios, que el Ejecutivo polaco se negó a abonar y que llevó al primer ministro, Mateusz Morawiecki, a acusar a la UE de "apuntar con una pistola a la cabeza" de su país. El contencioso motivó la paralización del envío a Polonia de 36.000 millones de euros correspondientes al plan de recuperación pospandemia, que la CE vinculó a la "restauración de la independencia judicial" en Polonia, según dijo la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen . La ley propuesta por el presidente Duda busca "reparar el funcionamiento del Poder Judicial" en Polonia y "poner fin a las disputas que le rodean" pues, afirmó, "no necesitamos esta disputa". Según Duda, el funcionamiento y la organización de la Justicia en Polonia "recientemente han sido cuestionados muy a menudo" y en su opinión "requieren una reparación definitiva".