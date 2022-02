El líder ultraderechista italiano Matteo Salvini da positivo en coronavirus

Roma, 3 feb (EFE).- El líder de la ultraderechista Liga, Matteo Salvini, se ha contagiado de coronavirus y, aunque no presenta síntomas, no pudo participar este jueves en la investidura del jefe del Estado, Sergio Mattarella, confirmó él mismo en las redes sociales. "Amigos, estoy en buena compañía: a los 10 millones de italianos positivos y luego curados, me añado yo a partir de hoy", anunció Salvini minutos antes de que comenzase la ceremonia de investidura en la Cámara de los Diputados y cuyos participantes fueron sometidos a pruebas anticovid. "Un día de trabajo como tantos otros, una prueba de control como tantos otros, sin síntomas de ningún tipo, pero sí con resultado positivo", añadió el político ultraderechista. La noticia del contagio de Salvini se produce dos días después de que se desatara en el país una polémica por una fotografía tomada un día antes y que mostraba al líder ultraderechista con catorce políticos en el gobierno regional de Lombardía (norte). Las mascarillas son obligatorias en Italia, pero en la foto parecía que habían sido pintadas con "photoshop" sobre sus exponentes, pues algunos no llevaban ni la goma y a otros se les transparentaba la boca y la nariz. Ante el revuelo suscitado, Salvini alegó que la fotografía parecía retocada porque se había empleado un filtro para mejorar su nitidez y publicó en Twitter una nueva versión de la imagen. EFE lsc/mr/pddp