El euro sube porque Lagarde mantiene las expectativas de alzas de los tipos

Fráncfort (Alemania), 3 feb (EFE).- El euro se ha apreciado este jueves y cambiado por encima de 1,14 dólares, máximo desde mediados de enero, después de que la presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christiene Lagarde, mantuviera las expectativas de los mercados de una subida de los tipos de interés este año. El euro se cambiaba hacia las 16.00 horas GMT a 1,1415 dólares, frente a los 1,1295 dólares en las últimas horas de la negociación europea del mercado de divisas de la jornada anterior. El Banco Central Europeo (BCE) fijó el cambio de referencia del euro en 1,1286 dólares. Lagarde no ha reit,erado que en 2022 no se van a dar las circunstancias para subir los tipos de interés. Hasta ahora Lagarde y otros miembros del BCE habían dicho que en 2022 no se iban a dar las circunstancias para subir los tipos de interés, pero hoy no ha reiterado esta afirmación. Lagarde ha dicho que "la situación ha cambiado", que hay riesgos al alza para los precios y que en marzo tendrán más datos económicos para decidir, por lo que lleva a pensar que en marzo el BCE podría calibrar de nuevo su política monetaria. La moneda única se cambió en una banda de fluctuación entre 1,1267 y 1,1424. EFE aia/si