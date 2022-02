Cuestión de gustos: las aplicaciones de cocina facilitan la vida

HANDOUT - "Kitchen Stories", al igual que algunas otras aplicaciones de cocina, brinda junto a las recetas información de fondo sobre los platos y consejos sobre técnicas de cocina. Foto: Kitchen Stories/dpa - ATENCIÓN: Sólo para uso editorial con el texto adjunto y mencionando el crédito completo

Hay muchas razones para encender el horno o la cocina en casa: cocinar es divertido, sano y más barato que salir a comer fuera o pedir a domicilio. Sin embargo, hay muchas personas que cocinan poco o nada. ¿Por qué? "Cocinar con regularidad tiene que armonizar con la vida cotidiana", señala Nora Karrasch. En su trabajo diario, la nutricionista alemana trabaja repetidamente con personas que nunca han aprendido a cocinar o que simplemente no pueden compatibilizarlo con su nuevo trabajo o sus hijos. Según Karrasch, una aplicación de cocina puede reducir la complejidad de cocinar. No solo porque suele permitir el acceso inmediato a miles de recetas, sino también porque ofrece funciones de filtro que ayudan a encontrar exactamente lo que se necesita. Según la experta, las aplicaciones son especialmente útiles para las personas sin mucha experiencia en la cocina. André Kramer, de la revista especializada alemana "c't", analizó algunas de las innumerables aplicaciones de cocina del mercado, algunas disponibles en varios idiomas, como "KptnCook", "Eat Smarter" y "Kitchen Stories", y otras solo conocidas en Alemania, entre ellas, "Chefkoch", "Lecker" y "Seven Cooks". Nora Karrasch también recomienda "Eat Smarter" y "Kitchen Stories". Kramer constató rápidamente que el concepto y el enfoque de las diferentes aplicaciones varían considerablemente, por lo que para él no hubo ningún ganador. La mejor aplicación depende simplemente de lo que se necesite. Mientras que "KptnCook", que tiene también versión en español, solo publica tres nuevas recetas al día, hay otros sitios que ofrecen más de 350 000 recetas al mismo tiempo. "En (la aplicación alemana) 'Chefkoch' hay sopas de pollo de todo el mundo. Entre toda esa variedad yo mismo tengo que elegir lo que necesito", explica Kramer. En "KptnCook", prosigue, se obtienen recetas comisariadas por blogueros gastronómicos y chefs, la mayoría de ellas modernas y de estilos similares: "Superalimentos, cocina fusión o vegana, con mucho tofu, muchas recetas asiáticas, a menudo con ralladura de limón por encima", explica Kramer. El concepto hace que "KptnCook" sea principalmente una fuente de inspiración. "Chefkoch", en cambio, es la aplicación adecuada si se busca algo muy específico. La aplicación alemana "Lecker", producto de la revista del mismo nombre, se presenta como un punto intermedio entre "KptnCook" y "Chefkoch". "Lecker" también cuenta con una amplia base de datos de recetas con más de 60.000 ideas para cocinar y hornear. Pero mientras que en "Chefkoch" las recetas las suben los miembros de la comunidad, las de "Lecker" proceden de su propia cocina de pruebas, por lo que, al igual que en "KptnCook", la selección es rigurosa. Las funciones de filtro de las aplicaciones ayudan, por ejemplo, a utilizar los alimentos que se tienen en casa de forma sensata. "Quiero aprovechar un calabacín que me ha quedado, así que busco recetas con calabacín", ejemplifica Kramer, y añade que los filtros son una ventaja importante de las aplicaciones de cocina, ya que se pueden utilizar para buscar recetas específicas que se ajusten a las provisiones que se tienen en la alacena o a los propios hábitos alimentarios. Basta con filtrar por determinados ingredientes o estilos de cocina o excluir deliberadamente otros. "La mayoría de las aplicaciones ofrecen la opción de buscar explícitamente recetas vegetarianas y veganas", explica Kramer. "Seven Cooks", prosigue, se centra especialmente en la cocina vegana y vegetariana, mientras que "Eat Smarter" tiene varias categorías que supuestamente ayudan a comer de forma saludable, por ejemplo, bajo en carbohidratos, alto en fibra o sin gluten. Según el experto, gracias a las diferentes categorías, tanto "Seven Cooks" como "Eat Smarter" son especialmente claras y fáciles de navegar. Nora Karrasch alaba la gran variedad de recetas vegetarianas y veganas de las distintas aplicaciones de cocina: "Los alemanes comen demasiada carne. Se recomienda un máximo de 600 gramos por semana, pero la media alemana es de un kilo". La nutricionista utiliza las aplicaciones de cocina como fuente de inspiración y material visual para los clientes que aún no están del todo familiarizados con la cocina sin carne. Además de las funciones de filtro, las aplicaciones tienen otra ventaja sobre los libros de cocina convencionales: no hay limitaciones de espacio. Esto permite ilustrar detalladamente las recetas y sus instrucciones. Según Kramer, "KptnCook" destaca en este aspecto: "Las recetas son fáciles de seguir, incluso para los principiantes". La aplicación "Kitchen Stories" va incluso más allá y, además de las recetas, ofrece numerosos consejos sobre técnicas de cocina e información de fondo sobre los platos. "Es como una pequeña formación adicional para los cocineros aficionados", señala Kramer. Por otro lado, la aplicación también ayuda a los principiantes en sus primeros pasos en la cocina. Todas las aplicaciones de cocina mencionadas se financian inicialmente a través de la publicidad y/o la colocación de productos. Esto significa que, en principio, se las puede utilizar gratuitamente. Sin embargo, normalmente hay que registrarse para aprovechar todas las funciones de las respectivas aplicaciones. Dependiendo de la aplicación, se puede, por ejemplo, guardar recetas o intercambiar información en la comunidad. Además, la mayoría de las aplicaciones tienen funciones adicionales de pago. En última instancia, se trata de encontrar la aplicación adecuada para el propio nivel de conocimientos y las necesidades y prioridades personales. En cualquier caso, las aplicaciones de cocina son una forma sencilla de iniciarse en la cocina y la alimentación saludable, afirma la nutricionista Nora Karrasch. Sin embargo: "Nunca hay garantía de que vayamos a vivir más saludablemente con el solo uso de una aplicación de cocina", puntualiza la experta. dpa