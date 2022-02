Coquard se reencuentra con la victoria ante Pedersen, que retiene el liderato

Redacción deportes, 3 feb (EFE).- El francés Bryan Coquard (Cofidis) puso este jueves fin a una sequía de victorias de casi dos años al apuntarse en un esprint reducido y muy disputado la segunda etapa de la Estrella de Bessegès disputada entre Saint-Christol-les-Alès y Rousson, con un recorrido de 156 km, en la que el danés Mads Pedersen (Trek), ganador la víspera, conservó el jersey amarillo de líder. Coquard (Saint Nazaire, 29 años), quien no levantaba los brazos celebrando un éxito desde la Ruta de Ocitania 2020, ganó en esta ocasión imponiendo su punta de velocidad en un grupo reducido por delante del líder, Mads Pedersen, quien no pudo firmar el doblete y del joven noruego Tobias Johannessen (Uno X), el ganador del Tour de Porvenir 2021, una perla de 22 años. A 6 segundos entró un grupo con el español Francisco Galván (Kern Pharma), y a 17 otro sector del pelotón que incluía al ecuatoriano Richard Carapaz. Pedersen fue batido en el repecho final, pero mantuvo el liderato, con 17 segundos de ventaja sobre el francés Mathieu Burgaudeau (Total Energies) y 21 respecto al italiano Alberto Bettiol (EF Education). Carapaz cierra el top 10 a 51 segundos. La jornada la animaron 4 corredores sin peligro para le general que fueron controlados en todo momento por el pelotón, entre ellos el español Martí Marquez (Kern Pharma) y que llegaron a tener 4.16 minutos de ventaja. El Trek-Segafredo y EF Education-Easy Post tomaron las riendas del grupo, que reaccionó al pie de la Cota de Pradel (6,4 km al 4,5%), cuando la fuga estaba por debajo del minuto. Antes de la rendiciòn jugó sus cartas Martí Márquez, quien llegó a despegarse de sus compañeros de aventura, pero en el grupo atacó Rémy Rochas (Cofidis) junto a Sébastien Reichenbach (Groupama-FDJ) y Alessandro Verre ( Arkéa-Samsic). Una maniobra que anuló las intenciones de los escapados antes de la cima. Más tarde lo intentó Reichenbach , pero el suizo también fue atrapado a menos de 20 kilómetros de meta. El gran grupo empezó a gestionar el final de esta jornada que incluía 2 puertos de segunda y un final con repecho. Los esprinters con remate aparecieron en la última subida, en la que Coquard se alzó con una victoria que apenas recordaba. Ganó el pulso nada menos que al líder, campeón mundial 2019. Este viernes la tercera etapa constará de 155 km y tendrá la salida y la meta en Bessegès. Jornada de montaña con 4 puertos puntuables y subidas no catalogadas que convertirán el trayecto en una prueba exigente. Se incluyen la subida a Dieusses (1a, 5,8 km al 3,7 por ciento), el Col de Portes (2a, 6,9 km al 3,6), la Cota de Tharaux (2a, 4,4 al 4,6) y el Col des Brousses (2a, 5,3 al 3,6). A 10 de meta se sitúa el Col de Trélis, de 2,4 km al 6,9, último escollo para afrontar ya la bajada hasta la línea de llegada. EFE soc/sab