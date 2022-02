Christiansen asevera que inseguridad le costó la derrota a Panamá

México, 2 feb (EFE).- El danés Thomas Christiansen, seleccionador de Panamá, afirmó este miércoles que la precipitación e inseguridad que mostró su equipo fueron determinantes para caer ante la selección mexicana. "En el segundo tiempo la precipitación y perdidas de balón nos provocaron inseguridad y al final eso pesó en la derrota", dijo el técnico al final del juego que su equipo perdió 1-0 ante México en el estadio Azteca en la fecha 11 de la eliminatoria de Concacaf. El duelo fue de dominio alterno en el primer lapso. En la segunda mitad México tuvo mayor posesión de balón y contó con las mejores oportunidades de gol. El cuadro local marcó por conducto de Raúl Jiménez de penalti. Christiansen destacó el desempeño de sus futbolistas en el primer lapso ante uno de los rivales más fuertes de la Concacaf. "Hicimos una buena primera parte, jugamos de tú a tú a México en el Azteca; sabíamos que ellos no nos iban a regalar nada, lo teníamos que trabajar e intentar ganar con nuestros objetivos, pero en la segunda parte estuvimos inseguros", insistió. El timonel, con experiencia en la segunda división del fútbol belga con el Royale Union Saint-Gilloise, reconoció que se va satisfecho con el desempeño de sus jugadores, a pesar del resultado. "En la segunda parte sabíamos que nos iban a someter porque México tenía que ganar por lo civil o lo criminal y lo consiguieron. Estoy contento con el rendimiento del equipo porque incluso tuvimos un mano a mano en el segundo tiempo que sacó su portero". Thomas Christiansen subrayó que la obligación es cerrar fuerte en los tres juegos que les restan en la eliminatoria. "No podemos lamentarnos de lo que pudo haber pasado; tenemos tres finales importantes por delante y no podemos lamentarnos por resultados de partidos pasados, hoy hemos perdido y nos toca levantarnos". Con la derrota Panamá se quedó en 17 puntos en el cuarto lugar de la eliminatoria de Concacaf rumbo a la Copa del Mundo de Catar 2022. Se alejó cuatro unidades de Estados Unidos y México, segundo y tercero, respectivamente, con 21 puntos cada uno. En los últimos tres partidos de la eliminatoria Panamá recibirá a Honduras el 24 de marzo, el 27 del mismo mes visitará a los Estados Unidos y cerrará su calendario en casa el día 30 ante Canadá.EFE as/gb/amd