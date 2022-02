Cauty lanza "Brickell", tema trap que lo ha llevado a "encontrarse" en Miami

Jorge J. Muñiz Ortiz San Juan, 3 feb (EFE).- El artista urbano puertorriqueño Cauty, conocido por su éxito "Ta To Gucci", presenta este jueves su nuevo tema, "Brickell", inspirado en el centro financiero de Miami, donde se está "encontrando" como músico tras mudarse allá, según dice a Efe. Cauty, de 28 años, cuenta que se inspiró en Brickell, zona bancaria de la ciudad de Miami, porque es donde reside desde diciembre de 2020, después de mudarse desde Puerto Rico, "para crecer y saber más de la industria de la música". "Puedo llevar tres años en la música, y mucha gente me respeta y me dice que tengo trayectoria, pero siento que me estoy encontrando", admitió Christian Daniel Mojica, nombre de pila de Cauty. Ese "encuentro" al que Cauty se refiere provino después de terminar un contrato con una compañía disquera y luego firmar con otra, Duars Entertainment, del empresario puertorriqueño Eric Duars. Con el apoyo de esta compañía, Cauty invitó a su colega y compatriota Marconi Impara para acompañarlo en el tema "Brickell", dando un paso firme a la primera colaboración entre ambos. RETOMA EL TERRENO PERDIDO "Como es el nuevo sencillo, pues decidimos sacar lo más duro y llevar un orden. Hicimos un plan y decidimos darle duro en Puerto Rico. Estamos retomado todo el terreno", explicó Cauty, quien recientemente se presentó en el festival musical "Calibash" en Los Ángeles, California. El tema "Brickell" cae bajo el género del trap, ritmo musical del cual Cauty no es muy conocido, pero que sí ha grabado anteriormente. Su decisión para grabar y presentar su nuevo tema en trap se debió a que Marconi Impara "es súper duro en trap", admitió Cauty. "La real es que el tema me dio esa vibra de montar a Marconi", reconoció. Al momento, según admitió Cauty, "Brickell" no formará parte de una próxima producción suya. En sus tres años de carrera profesional, Cauty cuenta con el disco "Infravalorado" y el "mixtape" "Cautyverio". "Brickell" es el tema más reciente que lanza Cauty desde que a principios del año 2020 presentó "Llora ('remix')" en el que aparecen este, Lenny Tavarez, Jay Wheeler, Noriel y Alex Rose. Otros destacados temas de Cauty son "Laberinto", "Lloras", "Lola", "Pos claro" y "Outfits", así como con las colaboraciones con Myke Towers en "Ironía", Lenny Tavárez en "Hoy" y Rauw Alejandro en "Borrarte". "TA TO GUCCI", SU ÉXITO INTERNACIONAL No obstante, el tema más exitoso de Cauty es "Ta' To' Gucci" y su "remix", en el que colaboran Rafa Pabón, Brytiago, Cosculluela, Darell y Chencho Corleone, y cuyo video musical cuenta con casi 200 millones de vistas en Youtube. La canción, igualmente, logró ubicarse en el puesto 25 de la lista global viral en la plataforma de Spotify y llegó a estar entre los primeros 20 temas más escuchados en España, Argentina, Chile, México y Colombia. Durante su trayectoria, otras destacadas colaboraciones que ha logrado Cauty son junto a Alexis & Fido, Juanka, Kevvo, Kiko El Crazy, Lyanno y Ecko, entre otros. Cauty forma parte de la nueva generación de artistas urbanos latinos que han logrado despuntar en el género gracias a las plataformas musicales. LA INDUSTRIA CRECE, PERO TAMBIÉN SE SATURA De acuerdo con Cauty, el éxito que han tenido decenas de jóvenes en la industria musical, mayormente en el género urbano, es porque "la música ha crecido demasiado y la industria está generando mucho dinero y cuentas con más gente que quiere intentarlo". "Lo que yo veo del género es que sí hay muchos artistas ahora. Yo digo, que ahora los 'chamaquitos' (adolescentes) crecían y querían ser deportistas, y me incluyo. Pero ahora lo que más ves es que los quieren cantar y rápido meterse a un estudio", detalló. Sin embargo, para Cauty, esto ha provocado una saturación en el género, lo que "le quita la magia" a la creatividad musical, pues le resta calidad a la industria. EFE jm/ims (foto)