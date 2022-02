Casa atacada por EEUU en Siria era alquilada a familia con niños, según dueño

Beirut, 3 feb (EFE).- El dueño de la casa que esta madrugada fue objetivo de una redada de las fuerzas estadounidenses en la provincia noroccidental siria de Idlib afirmó que la vivienda estaba alquilada a una familia con niños y que los inquilinos no habían levantado ninguna sospecha durante su estancia. "Alquilamos esta casa a un hombre de Alepo (noroeste de Siria) que se llama Mustafa Sheij Musa y que vive con su mujer y tres niños. Lleva ahora once meses en ella, no vi nada raro", aseveró el propietario de la vivienda, Mohamed al Sheij, en declaraciones a Epa, empresa participada por Efe. Según su relato, este jueves entregó a efectivos de seguridad el contrato de alquiler y los documentos de identidad del arrendatario de su vivienda en la zona de Atme, quien "tenía un coche y trabajaba entregando pedidos". El Pentágono ha confirmado que anoche lanzó "con éxito" una intervención militar antiterrorista en esa área del noroeste de Siria, sin desvelar cuál era el objetivo ni el resultado de la operación. En la incursión murieron al menos 13 personas, varias de ellas menores, según dos organizaciones humanitarias sirias. El hijo de arrendatario, que se identificó como Abu Ammar y que reside en una casa contigua a la afectada, explicó a Efe que al poco de llegar los militares comenzaron a gritar por megáfonos: "todos estáis seguros si salís de la casa y muertos si os quedáis dentro". "De repente había un ruido fuerte que nos dio miedo a todos, abrí la ventana sobre las 00.55 (22.55 GMT) y vi cuatro helicópteros y un aterrizaje de más de 50 soldados; empezaron a decir por los altavoces que hay que evacuar toda las plantas de la casa", relató. Durante la siguiente media hora, tuvieron lugar negociaciones pacíficas entre los militares y los residentes, rotas más tarde por un breve enfrentamiento con los inquilinos que todavía estaban en el interior de la vivienda. "Luego el tono se volvió más firme (...) y, efectivamente, empezaron a lanzar cohetes durante una hora o hora y media. Sobre las 03.00 (01.00 GMT) hubo un ataque fuerte con sus armas y luego mucha calma", concluyó Abu Ammar. El Observatorio Sirio de Derechos Humanos afirmó que fue "una operación similar al asesinato de Abu Bakr al Bagdadi", el exlíder del grupo yihadista Estado Islámico (EI) muerto en 2019 durante una intervención de EE.UU. en la misma provincia. Idlib está dominada principalmente por el Organismo de Liberación del Levante, en el que se incluye la exfilial siria de Al Qaeda, antiguamente denominada Frente al Nusra, y acoge también a una miríada de grupos armados que podrían haber sido también objetivo de la operación de esta madrugada. EFE ar-njd/fc/pi (foto) (vídeo)