Canadá, Estados Unidos y México suman y se acercan al Mundial de Catar

Redacción Deportes, 2 feb (EFE).- Canadá, Estados Unidos y México llegarán el 24 de marzo a la duodécima y antepenúltima fecha de las eliminatorias de la Concacaf como las selecciones mejor perfiladas para tomar las tres plazas directas para el Mundial de Catar. Panamá, cuarta selección clasificada, quedó descolgada, a 4 puntos de México y Estados Unidos, y con Costa Rica como rival decidido a pelear por el cuarto escaño que concede un premio de consolación nada despreciable: jugar una repesca. EL SALVADOR 0-2 CANADÁ: SUEÑO APLAZADO Canadá, el país del hockey sobre hielo, habría sellado este miércoles su presencia en Catar si, además de ganar su partido en el estadio Cuscatlán, las selecciones de Estados Unidos y Costa Rica no hubieran sumado de a 3 puntos, y sí la de México. Pues solo el primer resultado se dio para sus intereses, y sin las otras tres combinaciones el sueño de la clasificación de los Rojos, que no se repite desde el ya lejano Mundial de México'86, quedó aplazado para marzo. El telón del octogonal final de la Concacaf caerá dentro de tres jornadas en marzo: los días 24, 27 y 30. Los pupilos de John Herdman, el entrenador que fue celebridad como seleccionador femenino, se estrellaron este miércoles una y otra vez con el rocoso muro montado por la selección de El Salvador. Al menos hasta los 66 minutos, cuando el centrocampista del Besiktas turco Atiba Hutchinson rompió la resistencia del portero Kevin Carabantes. A sus 38 años, Hutchinson marcó uno de los goles más trascendentales de su carrera pues así los Canucks consolidaron su posición como líder absoluto de las eliminatorias de la Concacaf con 25 puntos de 33 posibles. Y Cuando el partido parecía caso juzgado, apareció en el minuto 93 el delantero del Lille francés jonathan David para fijar el 0-2. Los salvadoreños quedaron estacionados en el antepenúltimo puesto de la clasificación con 9 enteros. Los Canucks​ luchan ahora contra la ansiedad que produce la posibilidad de jugar este año el segundo Mundial de su historia. El objetivo quizá pueda alcanzarse el 24 de marzo, cuando visitarán a Costa Rica. Ese mismo día jugarán en Jamaica los salvadoreños, que este miércoles dejaron saber que no se presentarían al partido por diferencias con la federación en el pago de los premios. La federación aclaró después que la amenaza no había pasado de "un malentendido". ESTADOS UNIDOS 3-0 HONDURAS: MOTIVACIÓN VS DECEPCIÓN A los 8 minutos el centrocampista de la Juventus de Italia Weston McKennie inclinó la balanza para el equipo de las Barras y las Estrellas. Y cuando corrían 37, el defensor del Nashville Walker Zimmerman amplió las distancias con la formación centroamericana. Estos goles en el estadio Allianz Field, de Saint Paul (Minnesota), tornaron más triste aún la campaña de Honduras, colista del octogonal final, pues de 33 puntos en juego hasta ahora apenas ganó 3, es decir, el 9 por ciento. Pero los pupilos de Gregg Berhalter querían más. Y el delantero del Chelsea inglés Christian Pulisic apareció en el minuto 67 para perfilar la goleada. Estados Unidos marcha en el segundo puesto con una renta de 21 puntos. En la duodécima jornada, que se jugará el 24 de marzo, la selección de Honduras visitará a la de Panamá y Estados Unidos a la de México. MÉXICO 1-0 PANAMÁ: QUERER SIN LUCIR, O NO PODER Sin pompa ni boato, la selección de México se aferra al tercer puesto de la clasificación, que concede a la Concacaf la última plaza directa en el Mundial de este año. Y sin tener mucho combustible en el tanque, la de Panamá suma lo necesario para conservar la cuarta plaza, que la hace acreedora al derecho de jugar la repesca. Las necesidades urgentes de agradar y sumar que persiguen al entrenador argentino Gerardo Martino y al hispano-danés Thomas Christiansen, acompañaron este miércoles solo en moderada proporción al seleccionador del Tri. México debió esperar 80 minutos a que su mejor delantero, Raúl Jiménez, recién recuperado de una lesión, apareciera para ejecutar un penalti que devolvió el aliento a la afición, y dio tres puntos para tomar distancia de su incómodo rival. Los de Martino permanecen en el tercer puesto, ahora con los mismos 21 puntos de Estados Unidos aunque con inferior saldo goleador, y a 6 de los líderes. La formación que dirige Christiansen sigue en el cuarto escaño con 17 y un problema adicional: Costa Rica ahora le mete presión con 16. En la duodécima fecha Panamá recibirá al colista Honduras y México a Estados Unidos. JAMAICA 0-1 COSTA RICA: REPESCA A LA VISTA Un gol del extremo derecho del Monterrey mexicano Joel Campbell en el minuto 62 elevó este miércoles a Costa Rica a las inmediaciones del puesto de repesca para el Mundial de Catar que ocupa Panamá y sepultó a Jamaica, ya sin opciones, en el penúltimo puesto de las eliminatorias. La victoria a domicilio de Costa Rica por 0-1 en La Oficina, como es llamado el estadio Independence Park de Kingston, ratificó la notable mejoría de los pupilos del entrenador colombiano Luis Fernando Suárez, que el domingo pasado hicieron ver muy mal a México al sustraerle un empate sin goles del estadio Azteca. Jamaica, desangelado por la falta de solidez para conservar las ventajas que tomó en partidos pasados, apenas sirvió este miércoles de esparrin competente a los centroamericanos, hasta que apareció la magia de Campbell para desequilibrar la balanza. Costa Rica llegó a 16 puntos en la undécima jornada del octogonal final de la Concacaf y se situó a uno de Panamá, cuarto colocado en la clasificación, que obtiene el derecho a jugar una repesca para Catar. La duodécima y antepenúltima jornada de las eliminatorias se jugará el 24 de marzo. Costa Rica recibirá al líder, Canadá, y Jamaica a la selección de El Salvador. EFE hbr/cav