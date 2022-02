Bolsonaro sale en defensa del cuestionado presentador estadounidense Joe Rogan

Río de Janeiro, 2 feb (EFE).- El presidente brasileño, Jair Bolsonaro, salió este miércoles en defensa del presentador estadounidense Joe Rogan, acusado de promover en sus programas teorías de la conspiración sobre el coronavirus y de alentar a no vacunarse, de quien dijo que tiene derecho a decir lo que piensa. Bolsonaro, líder de la negacionista ultraderecha brasileña, uno de los gobernantes más escépticos sobre la gravedad de la pandemia y que también ha cuestionado la eficacia y la seguridad de las vacunas, dirigió su mensaje de respaldo a Rogan en una publicación en Twitter que escribió en inglés. "No estoy seguro de lo que @joerogan piensa de mí o de mi Gobierno, pero no importa. Si la libertad de expresión significa algo, significa que las personas deben ser libres de decir lo que piensan, sin importar si están de acuerdo o en desacuerdo con nosotros. Mantente firme. Abrazos desde Brasil", escribió el jefe de Estado de Brasil en su mensaje. Diferentes sectores atribuyen a las omisiones de Bolsonaro la condición de Brasil como el segundo país con más muertes por covid en el mundo después de Estados Unidos, con casi 630.000 víctimas, y el tercero con más contagios tras EE.UU. e India, con 25,8 millones de casos. Una comisión del Senado que investigó la gestión del Gobierno de Bolsonaro frente a la pandemia formuló en su informe final nueve cargos contra el presidente, entre ellos "crímenes contra la humanidad", por su errático manejo de la covid-19. El líder ultraderechista también es investigado por la Corte Suprema por la difusión de falsas noticias y haber afirmado que las personas que reciben la vacuna contra la covid pueden desarrollar sida. Por su parte, Rogan viene siendo blanco que críticas, incluso de la Casa Blanca, por usar su popular programa en la plataforma Spotify para divulgar sus teorías de la conspiración. El ex comentarista deportivo presenta en Spotify el programa "The Joe Rogan Experience", considerado el podcast más popular de Estados Unidos y que se ofrece en exclusiva en esta plataforma, que fichó a Rogan en 2020 por 100 millones de dólares. Una carta firmada por 270 médicos y científicos estadounidenses advirtió hace unas semanas a Spotify que estaba permitiendo la difusión de mensajes que dañan la confianza pública en la investigación científica y en las recomendaciones sanitarias. La polémica saltó a los focos mediáticos cuando el cantante Neil Young y, después, Joni Mitchell, anunciaron que retirarían su música de Spotify en protesta por la emisión del popular podcast de Rogan. Incluso, el príncipe Harry de Inglaterra y su esposa, Meghan Markle, expresaron su preocupación a la empresa por la desinformación sobre la covid-19 en la plataforma. La propia Casa Blanca también intervino en la polémica y, a través de su portavoz, Jen Psaki, le exigió a Spotify "hacer más" para combatir la desinformación contra la covid-19 en los contenidos que se emiten en su plataforma.