Bolsonaro dice que cambiará al menos once ministros debido a las elecciones

Brasilia, 3 feb (EFE).- El presidente brasileño, Jair Bolsonaro, anticipó este jueves que al menos once de sus 23 ministros dejarán el Gobierno el próximo 31 de marzo, debido a que se presentarán para diversos cargos en las elecciones de octubre próximo. "Tenemos previsto, hasta hoy, que once ministros van a disputar las elecciones", declaró el mandatario a periodistas en la ciudad de Porto Velho, en el estado amazónico de Rondonia, donde este jueves se reúne con el presidente peruano, Pedro Castillo. Bolsonaro no precisó cuáles ministros dejarán sus cargos, pero entre ellos se prevé que estará el titular de la estratégica cartera de Infraestructura, Tarcísio Gomes, a quien el propio presidente quiere como candidato al Gobierno regional de Sao Paulo. Según las leyes electorales brasileñas, todo ministro que aspire a un cargo electivo debe dejar su cargo seis meses antes de los comicios, que este año serán celebrados el próximo 2 de octubre. Bolsonaro, aunque aún no termina de confirmarlo, pretende renovar su mandato de cuatro años en esas elecciones, pero esa regla no se aplica para el mandatario que esté en ejercicio del poder. En octubre próximo, además de un nuevo presidente, serán elegidos los gobernadores de los 27 estados del país y serán renovadas las cámaras legislativas nacionales y regionales. Hasta hoy, todas las encuestas dan como claro favorito para las presidenciales al exmandatario Luiz Inácio Lula da Silva, el mayor antagonista político de Bolsonaro y quien gobernó entre 2003 y 2011. De acuerdo a esos sondeos, Lula acumula una intención de voto cercana al 45 %, frente al máximo de 30 % que se le atribuye al actual gobernante. EFE ed/mat/cfa